Michalik: Prawda o PiS jest szokująca. Gdyby tylko wyborcy tej partii ją poznali...

Eliza Michalik

P iS to partia, która niczego nie robi naprawdę – zawsze udaje. Za parawanem z pięknych słów i szumnych kuszących haseł od lat ukrywa chaos, bezprawie i złe zamiary. Wszystko, co interesuje PiS to to, jak ich działania wyglądają, jak są postrzegane na zewnątrz, a nie, czy naprawdę są pożyteczne i dobre. Nic dziwnego: prawda o PiS jest tak szokująca, że gdyby wyborcy ją naprawdę zobaczyli i zrozumieli, ta partia pewnością nigdy już nie zdobyłaby żadnego głosu.