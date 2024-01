Roksana Węgiel razem ze swoim narzeczonym wybrała się do Omanu. W najnowszej publikacji młoda artystka pochwaliła się kadrami z romantycznej kolacji. Fani zwrócili uwagę na biżuterię na placu Kevina Mgleja.

Roxie Węgiel pochwaliła się nagraniem z narzeczonym. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Od kilku dni Roksana Węgiel ładuje baterie na zagranicznym wyjeździe. W ten sposób świętuje swoje 19. urodziny. Towarzyszy jej ukochany narzeczony.

Roxie na swoim instagramowym profilu relacjonuje fanom, co robi w Omanie. Do te pory stawiała jednak na ujęcia solo, ale tym razem zrobiła wyjątek. Gwiazda pokazała wideo z kolacji w klimatycznej restauracji.

Roxie Węgiel z narzeczonym na kolacji. Fani zwrócili uwagę na biżuterię na palcu Kevina Mgleja

Najpierw nagrała siebie, a potem obiektyw skierowała w kierunku Kevina Mgleja. Na palcu tekściarza rozbłysła wówczas złota obrączka. Zwróciło to szczególną uwagę fanów, bowiem Roxie niedawno ujawniła, że w 2024 planuje wziąć ślub.

Nie ma jednak żadnych innych przesłanek, które wskazywałyby, że zakochani są już po ceremonii. Pojawiły się też głosy, że Mglej miał się pokazywać już wcześniej w tej biżuterii.

Ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana i Kevin planują na poważnie swoją przyszłość. Ostatnio wyciekły szczegóły o ich ślubie. Jak doniósł portal shownews.pl przy weselu młodej parze ma pomagać wedding plannerka.

"Datę wybrali krótko po zaręczynach. Ślub odbędzie się już w tym roku. Są pewni swoich uczuć i stwierdzili, że nie ma na co czekać" – przekazał informator.

"Pewnie niektórych to zdziwi, ale Roxie i Kevin planują bardzo tradycyjną uroczystość. Oboje są wierzący, dlatego pobiorą się w kościele. Po ceremonii odbędzie się typowe, huczne wesele z udziałem rodziny i bliskich" – dodało źródło portalu.

W rozmowie z cozatydzien.tvn.pl piosenkarka została wypytana, o jakim ślubie marzą z narzeczonym i czy powoli już wszystko planują. – Tak, nie mogę się doczekać, ale szczegóły zostawiamy dla siebie – powiedziała Roksana, nie chcąc okrywać wszystkich kart.

Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że artystka ma 18 lat, a w dzisiejszych czasach to dość młody wiek na to, by decydować się na tak poważny krok, jakim jest małżeństwo. Dopytał o to, jak zareagowali przyjaciele Roxie, słysząc, że w 2024 roku sformalizuje związek z Kevinem.

Węgiel odpowiedziała z uśmiechem: – Moim najlepszym przyjacielem jest Kevin, więc chyba całkiem dobrze to przyjął.

Jak na planowany ślub zapatrują się rodzice wokalistki? – Mam duże wsparcie ze strony rodziców – zapewniła. Roksana została także zapytana o plany na przyszłość. Czy zamierza odetchnąć od kariery muzycznej i skupić się na budowaniu rodziny? Artystka nie rozpatruje tego zero-jedynkowo. Jest zdania, że można wszystko pogodzić.