Czy Kamiński i Wąsik powinni wyjść z więzienia? Polacy stawiają sprawę jasno

Wtorkowe wydanie "Super Expressu" przedstawia wyniki przeprowadzonego sondażu, w którym padło jedno konkretne pytanie: "Czy osadzeni politycy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni odbyć całą karę?". Okazuje się, że większość badanych nie ma w tej sprawie wątpliwości.

Czy Kamiński i Wąsik powinni wyjść z więzienia? Polacy odpowiedzieli Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Większość jest jednomyślna

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię Pollster na zlecenie ""Super Expressu" w dniach 13-14 stycznia. Pytanie "czy osadzeni politycy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni odbyć całą karę" zadano grupie 1048 dorosłych Polaków.

"Polacy w sondażu stwierdzili, że obaj politycy powinni całą karę odbyć za kratami. 25 proc. ankietowanych uważa, że politycy nie powinni dłużej przebywać w więzieniu" – napisano na łamach "SE".

W artykule widnieje grafika, która pokazuje, że aż 60 proc. badanych uważa, iż osadzeni powinni odsiedzieć całą zasądzoną karę. Natomiast 15 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Nieco inaczej wyglądają natomiast wyniki sondażu, który United Surveys przeprowadziło dla Wirtualnej Polski. Tutaj zdania są podzielone. Według badania 47,6 proc. respondentów sądzi, iż Adam Bodnar powinien przychylić się do prośby prezydenta Andrzeja Dudy i na czas procedury ułaskawienia zawiesić wykonywanie kary oraz wypuścić z więzienia polityków PiS.

Inaczej uważa 43,8 proc. ankietowanych (z czego 30,6 proc. zdecydowanie nie zgadza się z tym, że Wąsik i Kamiński powinni zostać wypuszczeni z zakładów karnych) – podaje WP.

Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność?

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha wypowiedział się niedawno w rozmowie z TVN24 na temat tego, kiedy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuszczą zakłady karne.

– Nie chcę wyręczać pana prokuratora i za niego odpowiadać, natomiast na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni – poinformował na antenie TVN24, podkreślając, że nie jest to sprawa, którą da się w łatwy sposób poddać analizie.

– W pierwszej kolejności w wyniku wszczęcia postępowania ułaskawiającego pan prokurator generalny zwraca się do sądów, które wydawały wyroki w tych sprawach o przesłanie akt sprawy, na podstawie tych akt dopiero będzie tworzona opinia przez prokuratora generalnego, ale też ewentualne podejmowanie decyzji co do kontynuowania kary – dodał polityk.

Prezydent rozpoczął procedurę ułaskawieniową

W czwartek, 11 stycznia prezydent Andrzej Duda spotkał się z żonami skazanych polityków PiS. Po rozmowie wygłosił oświadczenie ws. skazanych prawomocnie polityków PiS. – Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – ogłosił prezydent.

Duda poinformował również, że składa wniosek do prokuratura generalnego, żeby doprowadził do zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest taka możliwość przewidziana w art. 568 Kodeksu postępowania karnego, aby (...) krótko mówiąc – zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to także wnioskuję do Prokuratora Generalnego – powiedział.

