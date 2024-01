Kokainowej Matki Chrzestnej bał się nawet Pablo Escobar. Griselda Blanco zabiła ponad 200 osób

"Griselda" to nowy serial Netfliksa od twórców słynnego "Narcosa". Inspiruje się historią Griseldy Blanco, bezwzględnej kolumbijskiej baronki narkotykowej, która trzęsła rynkiem kokainy w latach 70. i 80. w Miami, była postrachem konkurencji i zleciła zabójstwa (lub sama zabiła) ponad 200 osób, w tym... swoich trzech mężów. – Griseldę Blanco stawia się obok Elżbiety Batory i Ilse Koch, strażniczki w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Wszystkie trzy czerpały przyjemność z mordowania i torturowania – mówi w rozmowie z naTemat dr hab. Piotr Chomczyński, socjolog i kryminolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Oto prawdziwa historia Matki Chrzestnej, która była krwawą królową w męskim świecie i... nie miała żadnych skrupułów.

Griselda Blanco była znana jako Matka Chrzestna i... Czarna Wdowa. W serialu Netfliksa gra ją Sofía Vergara Fot. Netflix / Wikimedia Commons

W "Griseldzie", którą możemy oglądać na Netfliksie od 25 stycznia, w Kokainową Matkę Chrzestną wciela się Sofía Vergara, aktorka kojarzona głównie z hitowego serialu komediowego "Współczesna rodzina" oraz amerykańskiej edycji "Mam talent".

Dla 51-letniej Vergary to wymarzony projekt – nie tylko aktorski (to jej pierwsza poważna rola dramatyczna). Kolumbijsko-amerykańska gwiazda jest również producentką miniserialu "Griselda", której twórcami są Andrés Baiz, reżyser słynnego "Narcos" oraz Eric Newman, showrunner "Narcos" i "Narcos: Meksyk".

Ale kim była prawdziwa Griselda? – Griselda Blanco jest postacią szerzej nieznaną, bardziej kojarzoną w USA niż w samej Kolumbii. Znacznie bardziej znany Pablo Escobar w pewnym momencie zalewał świat narkotykami. Natomiast postać Griseldy Blanco jest ważna, ponieważ Czarna Wdowa była pionierką, jeśli chodzi o pewne rozwiązania w przemyśle narkotykowym – mówi dr hab. Piotr Chomczyński.

Jakie? – Zaczęła przemycać narkotyki w bieliźnie, czego nikt wcześniej nie robił. Zupełnie inaczej podchodziła do kwestii dystrybucji: zaangażowała osoby, z którymi wcześniej współpracowała, jak pracownice seksualne ściągane z Kolumbii. Mimo że nie miała podstaw z zakresu psychologii, potrafiła przewidzieć, że atrakcyjne osoby przemycające narkotyki, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, nie będą zwracały na siebie uwagi. Wykorzystywała w tym celu nawet matki z dziećmi. To było absolutnie rewolucyjne – tłumaczy ekspert od karteli narkotykowych.

Jak zauważa Piotr Chomczyński, Griselda była też innowacyjna pod względem skali swojej działalności. – W pewnym momencie zarabiała 80 milionów dolarów miesięcznie. To ogromne sumy, bajońskie pieniądze, i wtedy, i dziś – podkreśla.

Ale nie tylko na innowacjach i pieniądzach opierała się jej sława. Griselda Blanco, jedna z niewielu ówczesnych baronek narkotykowych, słynęła z okrucieństwa. Zabiła lub zleciła zabójstwa ponad 200 osób, ale ta liczba może być większa. To nie była dla niej smutna konieczność, a przyjemność.

Jak Griselda stworzyła potężny kartel i stała się morderczą Matką Chrzestną, której bał się nawet Pablo Escobar? Oto krwawa historia Griseldy Blanco, która kolekcjonowała wrogów jak drogie torebki i nie miała skrupułów, żeby ich eliminować. Bizneswoman, której biznesem stała się kokaina. Kobiety, która poniosła dokładnie taką samą śmierć, jaką sama zadawała.

Griselda Blanco była przestępczynią od dziecka. W wieku 11 lat zabiła o rok młodszego chłopca

Blanco urodziła się w 1943 roku w Santa Marta w Kolumbii, a w wieku trzech lat przeniosła się matką do znanego nam dobrze z "Narcos" Medellín. Nie miała łatwego dzieciństwa: w kraju szalała La Violencia, czyli krwawe walki zbrojne dwóch głównych partii.

Od najmłodszych lat Griselda była wystawiona na przemoc: napaści, morderstwa, terroryzm. Ale też na przestępczość w Medellín, które za kilka dekad będzie nazywane "najbardziej niebezpiecznym miastem świata", gdy zacznie rządzić nim Escobar i jego kartel.

Jako dziecko była kieszonkowcem, okradała ludzi na ulicach i domy bogaczy. Podobno w wieku 11 lat porwała dla okupu 10-letnie dziecko z ekskluzywnej dzielnicy Kolumbii. Kiedy okup się nie udał, miała je zastrzelić. – Mimo że nie ma na to żadnych dokumentów, to wiele różnych źródeł wskazuje, że ta zbrodnia faktycznie miała miejsce – mówi Chomczyński.

Ulica ją wychowała, nauczyła bezwzględności. Do owego 11. roku życia miała sporo traumatycznych przeżyć. Ojciec biologiczny Griseldy wygnał jej ciężarną matkę, która pracowała u niego jako służąca, kiedy dowiedział się, że spodziewa się dziecka. Od samego początku życie Griseldy było absolutnie straszne. Z jednej strony była to więc osoba bardzo skrzywdzona, ale z drugiej krzywdziła inne osoby. dr hab. Piotr Chomczyński socjolog i kryminolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Już jako nastolatka Griselda pracowała jako pracownica seksualna. Razem ze swoją matką. – Kiedy w wieku 14 lat jeden z klientów był wobec niej agresywny i poskarżyła się mamie, nie uzyskała wcale wsparcia. Jej matka ją ukarała, bo podejrzewała, że Griselda próbuje jej podbierać klientów. Wolała więc żyć już na ulicy niż z matką – dodaje socjolog i kryminolog.

Griselda uciekła z domu, kiedy miała 19 lat. Kradła, dalej parała się prostytucją. Rok później poznała w Medellín swojego pierwszego męża Carlosa Trujillo, który fałszował dokumenty, w tym amerykańskie wizy i nauczył ją rzemiosła. Miała z nim trzech synów, wszystkich trzech urodziła, zanim skończyła 21 lat, i wszystkich trzeci straci później w ramach mafijnych porachunków.

Po kilku latach rozstała się z Carlosem. Co się z nim stało? Umarł i mówi się, że zabiła go właśnie Griselda, która później związała z Alberto Bravo, swoim późniejszym drugim mężem. W 1964 roku wraz z partnerem i synami wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i osiedliła się w Queens w Nowym Jorku.

Nie bez powodu właśnie tam. Griselda wiedziała jedno: na narkotykach da się zarobić dużo pieniędzy. Postanowiła więc importować je do Wielkiego Jabłka wraz z Albertem. Szybko stanie się jednym z pionierów, którzy stworzyli narkotykowy szlak od Kolumbii do północnoamerykańskich metropolii: najpierw do Nowego Jorku, później Miami. A przy okazji i kokainową pionierką.

Z Kolumbii do USA, czyli koka w staniku

Para zaczęła od przemytu medycznej kokainy, która pozostała po zabiegach w ekskluzywnej klinice w Medellín i którą sprzedawały im dwie pielęgniarki. Pod przykrywką fikcyjnego biznesu eksportowego-importowego, który Alberto prowadził ze swoim bratem Carlosem, mąż Griseldy sprzedawał ją w Nowym Jorku za dziesięciokrotność jej wartości.

Kokainowy rynek w USA rósł w najlepsze, więc Blanco i Bravo rozszerzali swoje działania. Griselda i Alberto importowali zarówno biały proszek, jak i marihuanę: nie tylko z Kolumbii, ale również Peru i Boliwii. Jak? Młode kobiety (które wybierała sama Griselda) przewoziły ją na pokładach samolotów: w majtkach i stanikach wypchanych torebkami z koką. Wyglądały jak bielizna z push-upem.

Małżeństwu biznes szedł tak dobrze, że stali się konkurencją dla samej włoskiej mafii. Zabrali im zresztą część klientów, co było w głównej mierze zasługą Blanco: była bystra, przedsiębiorcza i zaradna, miała też smykałkę do biznesu. Jednak nad nielegalnym biznesem Griseldy i Alberta pojawiły się czarne chmury.

Narkotyki zaczęły zalewać USA do tego stopnia, że prezydent Richard Nixon ustanowił agencję rządową do walki z dilerami, Drug Enforcement Administration (DEA). Jedną z ich pierwszych akcji była "Operacja Banshee", a głównym celem była właśnie Griselda Blanco i Alberto Bravo. Kobieta była jednak przebiegła i w 1975 roku uciekła z rodziną do Kolumbii.

W ojczyźnie miała podobno zamordować swojego drugiego męża Alberta. Dlaczego? Jedni mówią, że Griselda, która sama była uzależniona od kokainy, wpadła w paranoję i sądziła, że jej wybranek przeciwko niej knuje. Inna historia mówi, że poszło o zaginione miliony. Mówi się, że w nocnym klubie Griselda wyjęła pistolet z buta i strzeliła mu prosto w twarz, on trafił ją w brzuch. Po jej śmierci faktycznie odkryto tam bliznę podczas sekcji zwłok.

Śmierć na Florydzie, czyli narkotykowa wojna w Miami i strach Pabla Escobara

Po śmierci Alberta Griselda, znana już jako Matka Chrzestna, przejęła kartel, nawiązywała "biznesowe kontakty" i stopniowo stała się kobietą, której bali się najwięksi narkotykowi baronowie. Czarną Wdową. Rządziła twardą ręką, nie szła na kompromisy, nie stroniła od przemocy.

Po powrocie do Kolumbii wciąż wysyłała kokainę do Nowego Jorku (podobno m.in. na pokładzie kolumbijskiego statku "Gloria", który w 1976 roku wziął udział w wyścigu w USA). Zaczęła współpracować z Kartelem z Medellín, który powstał z inicjatywy Escobara i dopiero się rozkręcał.

W czasach, kiedy Escobar kradł jeszcze auta, ona miała już mocno rozkręcony biznes narkotykowy i była liczącą się postacią w przestępczym światku. Współpracowali ze sobą. Griselda, która zrewolucjonizowała sposób zarządzania biznesem narkotykowym i jego logistyką, w pewnym stopniu uczyła go fachu. dr hab. Piotr Chomczyński socjolog i kryminolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

W międzyczasie wyszła za męża numer trzy, Daria Sepulvedę. Urodziła też czwarte dziecko, kolejnego syna, Michaela Corleone. Skąd jego imiona? Oczywiście z "Ojca chrzestnego", jak na Matkę Chrzestną przystało.

Blanco miała duże ambicje: postanowiła rozszerzyć działalność swojego kartelu na klubowe Miami. Była tam jednym z narkotykowych pionierów, dlatego biznes szedł świetnie. Sprowadzała tony narkotyków. Na Florydzie żyła jak królowa: wielkie posiadłości, drogie samochody, prywatny odrzutowiec, szalone imprezy. Była bajecznie bogata.

To nie trwało długo, bo wkrótce rozpoczęła się wojna narkotykowa w Miami, do którego płynęła rzeka kokainy, wówczas nawet większa niż marihuany. "Kokainowych kowbojów" (tak nazywają się dwa dokumenty z 2006 i 2008 roku poświęcone tamtejszym baronom narkotykowym, w tym Griseldzie) zaczęło przybywać, bo Florydą zaczął interesować się też kartel Pabla Escobara.

11 lipca 1979 roku kilku członków kartelu Blanco zastrzeliło konkurencyjnego dilera w sklepie z alkoholem w centrum handlowym. Zaczęła się wojna. – Griselda Blanco sprowadziła śmierć na ulice Miami – mówi Piotr Chomczyński.

Przez kolejne pięć lat Floryda była polem kokainowej wojny. Jej stawka była wysoka: na przełomie lat 70. i 80. przez to miasto przechodziło aż 70 procent kokainy i marihuany, które docierały do USA. Trup ścielił się gęsto, a Miami z nawet kilkuset zbrodniami rocznie stało się morderczą stolicą Stanów Zjednoczonych. W dużej mierze za sprawą Griseldy.

Krwawy szlak Czarnej Wdowy. Griselda Blanco zleciła zabójstwa ponad 200 osób, zabiła trzech mężów

Większość z ponad 200 osób, których Griselda bezpośrednio lub pośrednio pozbawiła życia, zginęła właśnie podczas narkotykowej wojny. Nie bawiła się w dyplomację, wrogom od razu fundowała "kulkę". Wymyśliła nowy sposób zabijania: wysłani przez nią płatni zabójcy, tzw. sicario, strzelali do ofiary z pędzących motorów. To wtedy Pablo Escobar naprawdę zaczął się jej bać, a ich drogi na dobre się rozeszły.

Escobar twierdził, że robi szum wokół siebie. Oskarżał ją o zlecanie zabójstw, które niepotrzebnie przyciągają uwagę mediów. Nazwał ją wręcz "niewygodną". On miał inny sposób działania. Stawiał na współpracę z lokalną społecznością, budował i remontował szkoły, kościoły. Chciał stworzyć wizerunek człowieka, który pochodzi z nizin i doskonale rozumie biednych ludzi. Natomiast Griselda nie miała zbyt wiele wspólnego z dobrą ciocią. dr hab. Piotr Chomczyński socjolog i kryminolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Była okrutna i przebiegła, napędzała ją paranoja, brutalność i pragnienie władzy. Uwielbiała tortury i widowiskowe zabójstwa. Nie dbała o to, że człowiek, którego morderstwo zlecała, mógł być niewinny. Nie interesowały jej poboczne ofiary, w tym dzieci. Kiedy w 1983 roku wraz z ojcem, byłym członkiem jej kartelu Jesusem Castro, zginął jego dwuletni synek Johnny, wzruszyła tylko ramionami. Griselda nie znała granic i nie była sentymentalna. Jeśli coś jej się nie spodobało, po prostu z nim kończyła.

– Kazała chociażby zamordować swojego konkurenta na lotnisku na oczach wszystkich pasażerów, widowiskowo. Swoim płatnym zabójcom wydała dyspozycję, że "ma być zasztyletowany jak świnia". Wyrok został wykonany zgodnie z jej życzeniem. To może świadczyć o tym, że perwersyjność była stałym komponentem jej osobowości i sposobu działania – zauważa Piotr Chomczyński.

Skończyła też ze swoim mężem Dariem, podobnie jak z dwojgiem poprzednich. Kiedy Sepulveda porwał ich syna Michaela Corleone i wywiózł go do Kolumbii, narkotykowa baronka rozkazała go zabić. Jej ludzie, którzy podobno podawali się za policjantów, zastrzelili Daria na oczach chłopca. Potem jakby nigdy nic wrócili z nim do USA i oddali go matce.

– Można znaleźć wspomnienia Michaela (to jedyne wciąż żyjące dziecko Griseldy), w których mówi, że kilka razy pytał mamę o zabójstwo ojca, ale ona nigdy ani tego nie potwierdziła, ani temu nie zaprzeczyła. Po prostu nie mówiła o morderstwie Daria – mówi dr hab. Chomczyński.

Dodaje, że Griselda działała w odstraszający sposób, ale po prostu lubiła to robić. – Zwykła mówić: "to na kogo sobie dzisiaj zapolujemy?". To sprawiało jej przyjemność, było zgodne z jej naturą – zauważa.

Czy była psychopatką? Jak podkreśla Chomczyński, nie dysponujemy dokumentacją z jej badań psychiatrycznych (których albo nie zrobiono, albo ich wyniki nie wyciekły poza zakłady karne), dlatego nie możemy jej tak oficjalnie nazwać. – Ale z opisów jej zachowań można wywnioskować, że to osoba o skłonnościach psychopatycznych – stwierdza.

Koniec Kokainowej Matki Chrzestnej, czyli prawie dwie dekady za kratami

Griselda nie spodziewała się jednak, że śmierć Daria przyniesie przykre dla niej konsekwencje. Jego brat, Paco Sepulveda, wypowiedział jej wojnę, a wkrótce na jego stronę przeszła część ludzi Blanco, w tym jej kluczowy dostawca. To nie był jej jedyna zła decyzja.

– Była bezwzględna, ale efektywna. Popełniała jednak ogromne błędy, jak pozbawienie życia Marty Ochoi, która pochodziła z potężnej kolumbijskiej rodziny produkującej narkotyki – mówi Piotr Chomczyński.

– W 1985 roku Griselda otrzymała od niej półtorej tony kokainy, jednak nie chciała za nią zapłacić. Zabiła Martę na Florydzie, porzuciła jej ciało, a potem publicznie oskarżyła ją, że zniknęła z towarem i pieniędzmi. Nikt oczywiście w to nie uwierzył, zwłaszcza rodzina Marty. Narobiła sobie wtedy bardzo wielu wrogów, w tym z Kartelu z Medellín. To był moment, w którym Griselda wolała już, aby dorwały ją organy ścigania, niż ludzie chcący pomścić Ochoę – opowiada.

Griselda miała już tyle wrogów, że zagrożenie czyhało z różnych stron. Królowa kokainy postanowiła więc wyjechać z Miami i w 1984 roku przeniosła się do Kalifornii. Chciała zniknąć z pola widzenia, ale już rok później wpadła w ręce tropiącej ją policji. Została skazana na 15 lat więzienia za handel narkotykami, miała wtedy 42 lata.

Nawet w więzieniu pociągała za sznurki. Areszt Griseldy wcale nie uspokoił jednak jej rywali. Jej najstarszy syn Osvaldo zginął z ręki człowieka Pabla Escobara. Później ten sam los spotkał kolejnych dwoje dzieci Czarnej Wdowy. Matce pozostał tylko Michael Corleone, który pozbawiony rodziców i braci był wychowywany przez babcię.

Kolejnym ciosem była zdrada jej zaufanego człowieka Jorgego Ayali. Prokuratura chciała oskarżyć Blanco również o trzy morderstwa pierwszego stopnia, a jej były płatny zabójca miał być kluczowym świadkiem w procesie. Jego zeznania mogłyby dogłębnie pogrążyć Blanco i posłać ją prosto na krzesło elektryczne.

Do tego jednak nie doszło, bo Ayala uwikłał się w seks-skandal z udziałem dwóch sekretarek z biura prokuratora w Miami i został zdyskredytowany jako wiarygodny świadek. W 1998 roku Griselda poszła na ugrodę: przyznała się do trzech zabójstw drugiego stopnia i została skazana na 20 lat więzienia (oba wyroki odsiadywała jednocześnie).

Musimy pamiętać, że wciąż mówimy o istocie ludzkiej. W więzieniu dowiedziała się o zabójstwie pierwszego syna, potem drugiego i trzeciego. Miała też kłopoty zdrowotne. Była bliska kary śmierci. Doznała wówczas tak wielu trudnych momentów, że zupełnie się zmieniła. dr hab. Piotr Chomczyński socjolog i kryminolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Po latach odsiadki drastycznie pogorszyło się zdrowie Griseldy, wieloletniej palaczki. W 2002 roku miała zawał serca, a dwa lata później została wypuszczona na więzienia z powodu złej kondycji fizycznej. Wyszła na wolność po 19 latach i była innym człowiekiem.

Śmierć przyjeżdża na motorze, czyli kto zabił Griseldę Blanco?

Została odesłana do Kolumbii, gdzie postanowiła żyć po cichu. – Stróże prawa nie wierzyli, że Griselda Blanco, mając aż tyle nieprzyjaciół, przeżyje aż tak długo. Kiedy wyszła z więzienia, sądzili, że natychmiast zginie. Żyła jednak jeszcze przez osiem lat – mówi dr hab. Piotr Chomczyński.

Co robiła przez ten czas? – Żyła z rentierki i wynajmowała domy, bo nie odebrano jej wszystkich posiadłości. Podobno miała z tego dobre pieniądze. Na początku zamieszkała w biedniejszej dzielnicy Medellin, ale cztery lata później przeniosła się do tej bogatszej. Nie utrzymywała kontaktów ze swoim żyjącym synem Michaelem, aby go nie narażać. Prowadziła spokojne życie i prawie udało jej się uniknąć śmierci – podkreśla kryminolog.

Prawie, bo Griselda Blanco miała zbyt wielu wrogów, żeby spokojnie żyć, a jej mordercza przeszłość w końcu ją dosięgnęła. 3 września 2012 roku została zastrzelona przed sklepem rzeźnika w Medellín. Motocyklista posłał jej dwie kulki w głowę: nigdy nie odkryto, kto właściwie zabił kokainową baronkę. 69-letnia Czarna Wdowa zginęła więc tak, jak sama zabijała. Ba, to przecież ona wymyśliła tę metodę.

Ale kto ją zabił? – Nie wiemy, kto zlecił zabójstwo Griseldy, ale można spróbować to rozpracować w sposób dedukcyjny – mówi Piotr Chomczyński.

– Przede wszystkim zginęła z rąk dwóch sicario na motocyklach, nie zaczaiło się na nią 16 zabójców. To morderstwo nie było widowiskowe i nastąpiło osiem lat po wyjściu Griseldy z zakładu karnego, a nie od razu. Można więc domniemywać, że po pierwsze, to zabójstwo nie było zlecone przez jakąś potężną organizację przestępczą, a po drugie, mocodawcą mogła być osoba o zadawnionych urazach, jeszcze z czasów, kiedy przewodziła kartelowi. W końcu zabiła mnóstwo osób – dedukuje.

Jak zauważa Chomczyński, Griseldę dosięgnęła odwleczona sprawiedliwość. – Mógł to być jakiś podstarzały gangster, którego rodzinę albo jego samego Blanco skrzywdziła przed laty. Jeśli byłoby to związane z Martą Ochoą, ta śmierć nastąpiłaby znacznie szybciej, biorąc pod uwagę środki i możliwości, jakimi dysponowały rodziny mafijne – podkreśla.

To był koniec Griseldy Blanco, Kokainowej Matki Chrzestnej.

Griselda Blanco: ogień w składzie amunicji

– Można stwierdzić, że Griselda Blanco była bardziej brutalna niż mężczyźni działający wówczas w biznesie narkotykowym. Być może w ten sposób próbowała zaistnieć w silnie zmaskulinizowanym, zdominowanym przez mężczyzn świecie. Może uznała, że musi być bardziej brutalna, żeby budzić respekt? – zastanawia się dr hab. Piotr Chomczyński.

Według niego na modus operandi Griseldy Zalando miała wpływ zadra, którą miała wobec mężczyzn. Zresztą, jak podkreśla, raczej uzasadniona.

– Prawdopodobnie doświadczyła od nich bardzo wiele złego. Była pracownicą seksualną, a wówczas z takimi dziewczynami się po prostu nie cackano. Otaczali ją agresywni mężczyźni i przesiąknęła przemocą. Postrzegała ich przedmiotowo, jako narzędzia do użycia i manipulacji – mówi Chomczyński.

Wykorzystywała swój seksapil, miała też olbrzymią charyzmę i potrafiła nakłonić ludzi do wykonywania czynności, których nie chciała bezpośrednio się podejmować. Myślę, że Griselda uśpiła również czujność mężczyzn. Z racji, że była jedną z niewielu kobiet, które parały się narkotykami, nie sądzili oni, że Blanco może być aż takim zagrożeniem. Oczywiście do momentu, w którym wydawała na nich wyrok. dr hab. Piotr Chomczyński socjolog i kryminolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Była dobrą bizneswoman, ale co przyczyniło się do jej upadku? To, czego tak bardzo bał się Escobar: nieprzewidywalność, gwałtowność i umiłowanie do robienia show.

– Mam wrażenie, że gdyby nie jej impulsywny charakter, nieostrożność, wystawny sposób życia, skłonność do imprez, a przede wszystkim uzależnienie od kokainy i alkoholu, radziłaby sobie jeszcze lepiej. Często nie panowała nad sobą, prawdopodobnie pojawiały się u niej epizody paranoi. W pewnych momentach przestawała odróżniać swoje podejrzenia od rzeczywistości, co nie jest najlepszym doradcą. Nie kierowała się wtedy logiką, podejrzewała o działanie przeciwko niej nawet swoich bliskich – mówi kryminolog i socjolog.

I podsumowuje: "To jak bawienie się ogniem w składzie amunicji". Oto życie Griseldy Blanco w jednym zdaniu.