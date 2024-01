Przerażająca zbrodnia w Lublinie. Znalazł ciało syna ukryte w worku pod łóżkiem

Makabrycznego odkrycia dokonał ojciec, który w mieszkaniu przy ul. Krańcowej w Lublinie znalazł ciało syna z ranami kłutymi. Według medialnych doniesień zwłoki znajdowały się w foliowym worku, wepchniętym pod łóżko. Pierwsze ustalenia policji wskazywały, że 22-letni Daniel Z. został zamordowany. Podejrzany 22-letni Eryk W. został aresztowany i usłyszał zarzuty.

Ojciec znalazł ciało syna ukryte w worku pod łóżkiem w Lublinie. Aresztowano podejrzanego Fot. KMP Lublin

Makabryczna zbrodnia w Lublinie

W sobotę (20.01) ojciec Daniela Z. wezwał policję, ponieważ znalazł zwłoki swojego syna. Wcześniej mężczyzna nie mógł skontaktować się z 22-latkiem, więc przyjechał z odległego o kilkadziesiąt kilometrów Chełma, by sprawdzić, czy syn ma się dobrze.

Jak podaje "Fakt", już wstępne oględziny zwłok sugerowały, że młody mężczyzna nie zmarł z przyczyn naturalnych. Co więcej, tabloid ustalił nieoficjalnie, że zwłoki 22-latka znajdowały się w worku, wepchniętym pod łóżko.

Redakcja dotarła do mieszkańców bloku przy ul. Krańcowej w Lublinie, gdzie odkryto ciało Daniela Z. Sąsiadka mężczyzny zwróciła uwagę na wątek partnerki młodego mężczyzny, którą niedawno przestano widywać, a także na odgłosy awantury.

– To był bardzo porządny sąsiad. Uśmiechnięty, zawsze dzień dobry mówił, uśmiechał się. Mieszkał tu około 2,5 roku. Dość często imprezował, ale młodość musi się wyszaleć. Najpierw mieszkał z dziewczyną i kolegą. Niedawno ta jego sympatia zniknęła. W ubiegły czwartek była tam jakaś awantura. Słychać było krzyki, jakieś stuki. Potem się uspokoiło. Ale w piątek wszystko się powtórzyło. Przed 21:00 coś bardzo głośno jakby upadło na podłogę. I od tamtej pory było już cicho – relacjonowała "Faktowi" jedna z sąsiadek.

Policja aresztowała podejrzanego

Po odkryciu zwłok w sobotę mundurowi zaczęli poszukiwać sprawcy. Dzięki monitoringowi (w bloku jest kilkanaście kamer), zabezpieczonym rozmowom telefonicznym i wiadomościom w komunikatorach ustalono, że ostatnią osobą, która w ubiegły piątek mogła widzieć Daniela Z. żywego, był jego kolega i równolatek Eryk W.

Według sąsiadów W. pomieszkiwał w dwupokojowym mieszkaniu przy Krańcowej, ale zniknął. Funkcjonariusze pojechali do jego domu do Chełma, gdzie mieszkał na stałe, ale tam również go nie zastali. "Fakt" podaje, że został znaleziony w piwnicy, gdzie mógł próbować ukryć się przed funkcjonariuszami. Ostatecznie Eryk W. trafił do aresztu na trzy miesiące.

Komunikat lubelskiej policji

"Na 3 miesiące do tymczasowego aresztu trafił 22-latek. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych w związku z odnalezieniem zwłok w jednym z mieszkań na terenie Lublina. Mieszkaniec miasta miał rany kłute. Podejrzany wczoraj w prokuraturze usłyszał zarzuty" – czytamy w komunikacie na stronie lubelskiej policji.

Policja poinformowała, że kryminalni przy wsparciu policjantów z Chełma "szybko namierzyli i zatrzymali 22-latka mającego związek z tym zdarzeniem". Według wstępnych ustaleń do ugodzenia doszło w trakcie awantury.

"Wczoraj 22-latek w prokuraturze usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia." – dodano.

Prokurator Agnieszka Kępka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie, przekazała w rozmowie z TVN24, że 22-latek nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień.