Likwidator TVP chce wielkiego odszkodowania. Zapłacić mają Adamczyk, Pereira i...

Resort kultury przekazał, że likwidator TVP Daniel Gorgosz skierował do Michała Adamczyka, Samuela Pereiry oraz Marcina Tulickiego przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o odszkodowanie w wysokości ponad 1,3 mln zł wraz z odsetkami w terminie 14 dni. Likwidator tłumaczy decyzję "brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich w wyniku bezprawnych działań podjętych wspólnie przez byłych szefów TAI".

Likwidator TVP chce odszkodowania. Ujawniono, ile domaga się od byłych gwiazd TVP Fot. STACH ANTKOWIAK/REPORTER, X.com/MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało w serwisie X, że we wtorek likwidator TVP S.A. Daniel Gorgosz wystosował do Michała Adamczyka, Samuela Pereiry oraz Marcina Tulickiego przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 mln zł wraz z odsetkami w terminie 14 dni.

TVP żąda odszkodowania od byłych szefów TAI

"Należność stanowi równowartość szkody, jaką TVP S.A. w likwidacji poniosła w związku z brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich w dniach 20-29 grudnia 2023 r. na antenach TVP Info oraz TVP3 w wyniku bezprawnych działań podjętych wspólnie przez byłych szefów TAI" – tłumaczy resort.

W oświadczeniu stwierdzono, że działania Adamczyka, Pereiry i Tulickiego pozbawiły TVP możliwości korzystania z infrastruktury znajdującej się w budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy 7.

"Dochodzone wezwaniem odszkodowanie nie wyczerpuje roszczeń Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji wobec ww. osób z tytułu wyrządzenia innych szkód związanych z ich działaniami, których wysokość jest obecnie ustalana. Będą one przedmiotem odrębnych wezwań" – dodano.

W komunikacie zaznaczono, że w przypadku braku zapłaty odszkodowania Telewizja Polska skieruje sprawę na drogę sądową.

Milionowe zarobki szefów TAI

W grudniu ubiegłego roku poseł KO Dariusz Joński, upublicznił informację o zarobkach najbardziej znanych pracowników telewizji publicznej. Dane zostały uzyskane bezpośrednio u źródła, czyli w TVP.

"Zapnijcie pasy! Oto wynik prawdziwej kontroli poselskiej. Miliony dla pisowskich szefów TVP. Już wiadomo, dlaczego się tam zabarykadowali. Nikogo już nie może dziwić decyzja Bartłomieja Sienkiewicza" – zaczął swój wpis na platformie X.

Z pisma wynika, że wspomniany Michał Adamczyk jako dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej otrzymał (od 25 kwietnia do 31 grudnia br.) ponad 370 tys. zł. Natomiast "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2023" Adamczyk dostał 1 mln 127 tys. zł.

Z kolei Samuel Pereira jako zastępca dyrektora TAI (w tym samym czasie) zarobił ponad 439 tys. zł. A inny z zastępców dyrektora TAI Marcin Tulicki zainkasował od 26 maja do 31 grudnia br. ponad 417 tys. zł. Z tytułu umów cywilnoprawnych otrzymał z kolei 296 tys. zł.

Pokazano też zarobki Jarosława Olechowskiego, innego byłego szefa TAI. W 2023 roku otrzymał z racji zajmowania tego stanowiska ponad 1 mln zł. Kolejne 400 tys. zł dostał z tytułu umów cywilnoprawnych.

