Sympatycy PiS zgromadzili się pod od zakładem karnym w Przytułach Starych, gdzie przebywa Maciej Wąsik. Zapowiadają, że będą tam czekać aż do momentu jego uwolnienia i krzyczą: "Maciej Wąsik, jesteś wolny, tu jest Polska". Kolejna grupa zjawiła się pod Aresztem Śledczym w Radomiu, gdzie przebywa Mariusz Kamiński.

Demonstranci przed więzieniami czekają na Kamińskiego i Wąsika. "Jesteś wolny!" Fot. Jaroslaw Sender/East News

We wtorek wieczorem (23.01) ponad sto demonstrujących zebrało się przed bramą zakładu karnego w Przytułach Starych koło Ostrołęki, gdzie przebywa Maciej Wąsik. Zaraz po oświadczeniu prezydenta Andrzeja Dudy, w którym ponownie ułaskawił prawomocnie skazanych polityków PiS, tłum przeszedł w miejsce, skąd miało być widać okno celi byłego wiceministra. Onet relacjonuje, że odśpiewano tam hymn Polski.

– Domagamy się natychmiastowego uwolnienia, żeby to się stało teraz, natychmiast – komentowała prowadząca zgromadzenie Anita Czerwińska (PiS). Protestujący utrzymują, że będą stać pod więzieniem dopóki Wąsik nie opuści jego murów. Tłum skanduje: "Maciej Wąsik, jesteś wolny, tu jest Polska".

Onet donosi, że wśród oczekujących znalazł się były szef MON Mariusz Błaszczak, Jan Dziedziczak, Marcin Porzucek, Marcin Grabowski, Czesław Hoc, a nawet bard "Solidarności" Jan Krzysztof Kelus. Portal informuje, że na miejsce wciąż docierają kolejni protestujący. Zapowiedziano m.in. pospieszne przybycie Romy Wąsikowej z dokumentem o ułaskawieniu. Mundurowi zabezpieczyli teren przy wejściu.

Analogiczne zgromadzenie pojawiło się w Radomiu, gdzie przebywa Mariusz Kamiński. Protestujący z biało-czerwonymi flagami w rękach wykrzykują tam: "Wypuścić posła", "Ruda wrona orla pokona" oraz "Będzie kara dla Bodnara".

Poseł i były rzecznik PiS Radosław Fogiel zaapelował do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by "otworzył bramę" i wypuścił Kamińskiego. Poinformował także, że do Radomia już spieszy Barbara Kamińska. Manifestanci mają nadzieję, że jeszcze tego dnia polityk wyjdzie z aresztu.

Ponowne ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika

We wtorek szef resortu sprawiedliwości przekazał prezydentowi dokumenty ws. skazanych prawomocnie Kamińskiego i Wąsika. Po południu Andrzej Duda wygłosił oświadczenie, w którym oznajmił, że ponownie ułaskawił polityków PiS.

– Akta wróciły dzisiaj z Ministerstwa Sprawiedliwości, wraz z negatywną opinią pana Adama Bodnara. Procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty. Apeluję o natychmiastowe zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego – powiedziała głowa państwa.

Duda oświadczył, że apeluje o to "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych". Następnie wspomniał o pogarszającym się stanie zdrowia Kamińskiego, do czego przyczynił się strajk głodowy polityka PiS.

Według prezydenta "obaj panowie od 2015 r. byli ułaskawieni". Jak stwierdził, "niestety sądy to zakwestionowały i sytuacja jest taka, że panowie w trybie natychmiastowym, co się nie zdarza w Polsce, trafili do więzienia". Dodał również, że zaskoczyła go "nieprawdopodobna rychliwość organów ścigania".

