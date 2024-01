"Radykalna chemioterapia". Posłowie od Ziobry mówią o jego stanie zdrowia

– Zbyszek przechodzi dość radykalną chemioterapię. Modlimy się za jego zdrowie – mówi jeden z polityków partii Ziobry, Suwerennej Polski, pytany o stan zdrowia lidera przez "Super Express". Pod nazwiskiem posłowie mówią gazecie, że wierzą, iż Zbigniew Ziobro pokona chorobę.

Zbigniew Ziobro podczas posiedzenia Sejmu 14 listopada 2023 r. To wtedy krzyczał w stronę nowej większości, w kontekście rozliczenia go za ostatnie 8 lat, "mam nadzieję, że nie okażecie się fujarami". fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Zbigniew Ziobro – były prokurator generalny i minister sprawiedliwości w rządzie PiS – zdziwił opinię publiczną swoją nieobecnością w Sejmie 11 grudnia, gdy premier Mateusz Morawiecki wygłaszał exposé swojego dwutygodniowego rządu, a w jego miejsce uformowała się rada ministrów Koalicji 15 października na czele z Donaldem Tuskiem.

Niecały miesiąc wcześniej lider Suwerennej Polski żwawo wykrzykiwał z mównicy w stronę polityków nowej większości, że ma nadzieję, że nie okażą się "fujarami" w kwestii rozliczenia go za ostatnie osiem lat (w roku 2015 ówczesnej większości PO-PSL zabrakło głosów, by postawić go przed Trybunałem Stanu za działania w latach 2005-2007).

Choroba Zbigniewa Ziobry

Jak powiedzieli członkowie jego partii, przyczyną nieobecności Ziobry na sali sejmowej jest jego stan zdrowia. Były prokurator generalny miał zapaść na poważną chorobę, która – jak mówiła w połowie grudnia posłanka Maria Kurowska z SP – spadła jak grom z jasnego nieba.

W związku z tymi okolicznościami obowiązki partyjne Ziobry przejął europoseł Patryk Jaki. Tymczasem były minister sprawiedliwości ma być skupiony na walce z chorobą.

Od kilku tygodni wiadomo, że chodzi o nowotwór. Rak ma być na tyle agresywny, że wymagał błyskawicznej hospitalizacji. Właśnie o stan zdrowia Zbigniewa Ziobry zapytał członków Suwerennej Polski "Super Express". – Zbyszek przechodzi dość radykalną chemioterapię. Modlimy się za jego zdrowie – mówi gazecie anonimowy członek partii.

Wójcik: Ziobro na pewno wróci

Poseł Jacek Ozdoba, minister bez teki w dwutygodniowym rządzie PiS, mówi, że wierzy, iż Zbigniew Ziobro wyzdrowieje.

– Minister Ziobro jest wyjątkowo silnym człowiekiem i jest w stanie pokonać wiele trudności w swoim życiu. Jestem pewien, że jego obecny stan zdrowia wróci do normy i Zbigniew Ziobro będzie dalej w stanie pracować dla Polski tak, jak to robił praktycznie przez całe życie. Zbigniew Ziobro ma pełne wsparcie znakomitej drużyny, która stworzył. Wierzę, że jak najszybciej wróci do zdrowia – powiedział "SE".

Podobne słowa padają z ust posła Michała Wójcika, wiceprezesa Suwerennej Polski i byłego ministra w rządzie PiS. – Zbyszek Ziobro na pewno wróci, wszyscy na niego czekamy. Jest potrzebny Polsce – ocenia Michał Wójcik.