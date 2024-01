Kolejna gwiazda TVP wyleci z popularnego serialu? Znacie ją z filmu "Smoleńsk"

Zagrała główną rolę w filmie "Smoleńsk". Po tym jej kariera poszybowała w górę. Od tamtej pory można ją było zobaczyć m.in. w serialach TVP "Leśniczówka", "Blondynka", "Wojenne dziewczyny" i "Barwy szczęścia". Pracowała także przy produkcji "Komisarz Alex". Nie wiadomo jednak, czy aktorka powróci na plan.

Po głównej roli w "Smoleńsku" jej kariera nabrała tempa. Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Jak pisaliśmy o tym wcześniej w naTemat, po głównej roli w "Smoleńsku" kariera Beaty Fido nabrała rozpędu.

"Wystarczył rok, kilka miesięcy. Nazwisko 'Beata Fido' nie istniało wcześniej na polskiej scenie aktorskiej, właściwie w ogólnopolskim odbiorze nie istniało w ogóle" – pisała o Fido Katarzyna Zuchowicz, autorka naTemat.

Przypomnijmy, że w filmie "Smoleńsk" aktorka zagrała dziennikarkę Ninę, która prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Na tym dochodzeniu opiera się cały film. Praktycznie od samego początku stawiana jest tu teza, że mamy do czynienia z jakimś spiskiem.

Za swoją rolę Fido w 2017 r. zdobyła Węża (antynagroda przyznawana najgorszym polskim filmom, przyp. aut.) w kategorii "Najgorsza rola żeńska". W tym samym roku można ją było zobaczyć w roli pogodynki w reklamie SKOK-u Stefczyka.

"Wypada w niej równie nienaturalnie, jak w filmie Antoniego Krauze" – ocenił występ aktorki Kamil Sikora.

Warto też wspomnieć, że w 2016 roku pisaliśmy o jej nabierającej prędkości karierze. Beaty Fido. W krótkim odstępie czasu została wtedy asystentką europosła Karola Karskiego (co ujawnił "Newsweek"), a także, że zatrudniono ją w TVP jako doradcę zarządu.

"Mówi, się, że również jej związek z kuzynem Jarosława Kaczyńskiego jest tu nie bez znaczenia" – wspomina w swoim tekście Zuchowicz.

Szybka kariera i... co dalej?

Fido można było zobaczyć także w serialach Telewizji Polskiej, takich jak: "Leśniczówka", "Blondynka", "Wojenne dziewczyny" czy "Barwy szczęścia". Jest też znana z produkcji "Komisarz Alex". Jak jednak podaje serwis Świat Gwiazd – na chwilę obecną aktorki ma w scenariuszu oraz nie pojawiła się na planie.

Widzowie mają natomiast zobaczyć nową postać w serialu. "Teraz trwają zdjęcia do nowej transzy 'Aleksa', która na ekrany trafi wiosną. I, jak na razie, Beaty nie ma w scenariuszu, nie grała też jeszcze na planie. Za to scenarzyści powołali do życia nową postać, drugiego komisarza" – przekazał serwisowi informator.

Czas pokaże, czy to kolejne zmiany w Telewizji Polskiej. Jak pisaliśmy o tym wcześniej – wciąż trwają roszady kadrowe w TVP. Do stacji wrócili Maciej Orłoś, Jarosław Kulczycki czy Jarosław Kret.

Natomiast z porannym programem "Pytania na śniadanie" pożegnali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

