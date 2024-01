S towarzyszenie Demagog dotarło do pełnej listy członków zlikwidowanej podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Prace zespołu trwały 8 lat i brało w nich udział co najmniej 30 osób. Choć w gronie były osoby związane z lotnictwem, nie znaleziono jednak nikogo, kto miał doświadczenie w badaniu katastrof lotniczych. Nie zabrakło za to muzykologa, architekta i "fałszywego pilota".





Ujawniono pełną listę członków podkomisji smoleńskiej. Muzykolożka, architekt i "fałszywy pilot"

Nina Nowakowska

Stowarzyszenie Demagog dotarło do pełnej listy członków zlikwidowanej podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Prace zespołu trwały 8 lat i brało w nich udział co najmniej 30 osób. Choć w gronie były osoby związane z lotnictwem, nie znaleziono jednak nikogo, kto miał doświadczenie w badaniu katastrof lotniczych. Nie zabrakło za to muzykologa, architekta i "fałszywego pilota".