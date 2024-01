Nagły ruch prezydenta. Zaprosił ministrów Tuska na specjalne spotkanie

Prezydencki minister Wojciech Kolarski poinformował na antenie Radia Plus, że Andrzej Duda wyznaczył nowy termin spotkania z dziewięcioma członkami rządu. Wskazał również, czy politycy koalicji rządzącej odpowiedzieli na zaproszenie.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Przypomnijmy, że w czwartek, 25 stycznia Kancelaria Prezydenta opublikowała komunikat o odwołaniu uroczystości powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, którymi mieli zostać politycy rządu Donalda Tuska.

W poniedziałek, 29 stycznia dowiedzieliśmy się o organizacji nowego spotkania. Informację w tej sprawie przekazał prezydencki minister Wojciech Kolarski na antenie Radia Plus. Zwrócił uwagę, że we wtorek o godz. 11:00 jest posiedzenie Rady Ministrów, więc godz. 9:00 "jest to bardzo dobry termin".

W swojej wypowiedzi Kolarski nawiązał do czwartkowej sytuacji, twierdząc, że to niebezpieczny znak, iż Platforma Obywatelska, "chce zniszczyć również tę instytucję".

– Prawną instytucję Rady Dialogu Społecznego, a to jest jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 roku, że ważne sprawy społeczne są rozstrzygane w drodze dialogu, że jest specjalna instytucja państwowa do tego powołana – stwierdził.

Minister w kancelarii Andrzeja Dudy podkreślił, że nie ma wiedzy, czy była już odpowiedź ze strony zaproszonych polityków, czy pojawią się na uroczystości. – Poprzedni termin został ustalony wspólnie ze stroną rządową, 10 ministrów potwierdziło swój udział, a w przeddzień wieczorem minister Grabiec go odwołał. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i Rada Dialogu Społecznego będzie mogła dalej pracować tak, jak to miało miejsce w ostatnich latach – dodał.

Komunikat Kancelarii Prezydenta

Odwołanie poprzedniego spotkania wiązało się z obszernym komunikatem, w którym obóz prezydenta nie szczędził sobie uszczypliwości pod adresem obecnej władzy.

Kancelaria Dudy wskazała m.in., że "nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę". Dalej zauważono, że "po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS".

Przypomniano również, że "prezydent Andrzej Duda, co wielokrotnie podkreślał, jest zawsze gotowy do współpracy w najważniejszych dla Polaków sprawach". "Liczy, że uroczystość odbędzie się w najbliższym możliwym terminie" – poinformowano.

W komunikacie pojawił się też bezpośredni atak wobec rządu Tuska. Jak może się z niego dowiedzieć, prezydent ma nadzieję, że "to działanie rządu, nie jest próbą celowego zniszczenia prawnej instytucji dialogu społecznego, jak miało to miejsce w przypadku Komisji Trójstronnej w okresie poprzednich rządów premiera Donalda Tuska".

Czytaj także: https://natemat.pl/538820,ulaskawienie-kaminskiego-i-wasika-duda-potwierdzil-wazny-fakt