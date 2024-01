Nowy komunikat ws. Wąsika i Kamińskiego. Prezydent potwierdził coś ważnego

Kancelaria Prezydenta wydała komunikat w sprawie ponownego ułaskawienia polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W dokumencie potwierdzono, że osoby wobec których Andrzej Duda zastosował prawo łaski były skazane.

"Osoby, wobec których Prezydent RP zastosował prawo łaski były skazane za przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i inne (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i inne)" – czytamy w komunikacie Andrzeja Dudy.

Prezydent zastosował prawo łaski poprzez "darowanie kar i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań". Motywem jego były natomiast wyjątkowe względy państwowe, w tym zachowanie ładu konstytucyjnego i społecznego, polityczne oraz humanitarne.

Prezydent poinformował we wtorek, 23 stycznia, że ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Z całą mocą. Apeluję o natychmiastowe procedowanie sprawy dalej – o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i natychmiastowe uwolnienie panów, zwłaszcza Mariusza Kamińskiego z uwagi na stan jego zdrowia – przekazał.

Andrzej Duda podkreślał również we wcześniejszej części wystąpienia, że "biorąc pod uwagę niepokoje społeczne, które się pojawiły, zdecydowałem się na wniosek małżonek panów wszcząć postępowanie ułaskawieniowe". – Zostało ono w całości przeprowadzone – wyjaśnił.

Duda zaznaczył także, że według niego "obaj panowie od 2015 roku panowie byli ułaskawieni". Jak stwierdził, "niestety sądy to zakwestionowały i sytuacja jest taka, że panowie w trybie natychmiastowym, co się nie zdarza w Polsce, trafili do więzienia". Dodał również, że zaskoczyła go "nieprawdopodobna rychliwość organów ścigania".

Jeszcze we wtorek, po godz. 21:00 Mariusz Kamiński opuścił areszt śledczy w Radomiu, a praktycznie w tym samym czasie z więzienia w Przytułach Starych wyszedł Maciej Wąsik. Na obu polityków czekali sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz ich małżonki.

Minister sprawiedliwości skomentował decyzję Dudy

Decyzję Andrzeja Dudy skomentował minister sprawiedliwości. Podkreślił, że prezydent wydał drugie postanowienie o ułaskawieniu. – To jest ułaskawienie wydane w trybie procesowym wynikającym z Kodeksu postępowania karnego: przepisów 567 i 568 – stwierdził Adam Bodnar.

– To ułaskawienie odnosi się także do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2024 roku i polega ono na tym, że prezydent daruje karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz środki karne w postaci zakazu zajmowania stanowisk publicznych – dodał.

Wyjaśnił, że postanowienie prezydenta zostało przekazane do prokuratury krajowej, a ta przekazała je do sądu rejonowego dla Warszawy-Śródmieście. Wytłumaczył również, skąd jego negatywna decyzja dotycząca rozpatrzenia wniosku.

– Odradzałem ułaskawienie, ponieważ zapoznałem się z aktami postępowania, z wyrokami skazującymi i uważam, że mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami urzędniczymi i nie widzę specjalnie podstaw, dla których należałoby w tej sytuacji korzystać z dobrodziejstwa prawa łaski – stwierdził.

