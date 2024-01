Pierwsza taka sytuacja od 10 lat? Ten sondaż może bardzo ucieszyć premiera Tuska

Najnowszy sondaż United Surveys dla "WP" pokazał, że przewaga PiS nad KO jest minimalna. Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego w nadchodzących wyborach samorządowych może nie zdobyć tak dobrego wyniku, jak 5 lat temu.

Ten sondaż może bardzo ucieszyć premiera Tuska. Pierwsza taka sytuacja od 10 lat Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wciąż wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego cieszyłoby się wówczas głosami 28,3 proc. ankietowanych. Oznacza to, że poparcie PiS niemal stoi w miejscu, w porównaniu z sondażem sprzed dwóch tygodni.

Partie Tuska i Kaczyńskiego idą "łeb w łeb"

Co ciekawa, na podobny wynik mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska. Na formację premiera Donalda Tuska zagłosowałoby 28,2 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,7 pkt proc.

Na trzecim miejscu uplasowałaby się Trzecia Droga z wynikiem 18,9 proc. Względem ostatniego badania sojusz Polski 2050 i PSL zyskał 2 pkt proc. poparcia.

Do Sejmu weszłaby również Lewica z wynikiem 9,6 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Konfederacja, ciesząca się względami u 7,6 proc. ankietowanych (o 0,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu). Do tego, 1 proc. badanych chciałoby zagłosować na inną partię, a 6,4 proc. określa się jako niezdecydowani.

Stabilizacja sceny politycznej

Eksperci zwracają uwagę, że wyniki nowego sondażu świadczą przede wszystkim o stabilizacji sytuacji politycznej w Polsce. Prof. Alberski zwraca też uwagę na tzw. efekt Hołowni.

– Mamy stan równowagi między Koalicją Obywatelską a PiS, mamy stabilne notowania Lewicy i Konfederacji, które notują poparcie mniej więcej na poziomie z wyborów. Jedynym ugrupowaniem, które zyskuje, jest Trzecia Droga, co spowodowane jest pewnie "efektem Hołowni". Ludzie widzą, że jest jakaś zmiana w polskiej polityce i jest za to premia – podsumował w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.

– Ten sondaż pokazuje, że jedną z najciekawszych osi walki o wyborców będzie starcie Trzeciej Drogi z PiS. Trzecia Droga zbiera beneficjentów wyniku wyborczego, ale też aktywności publicznej Szymona Hołowni – podkreślił, cytowany przez "WP" prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsza taka sytuacja od 10 lat

W najbliższych sondażach wiele będzie zależeć od startujących kampanii przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego. Istotny ferment może wprowadzić też możliwy wspólny start Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

– Jeśli Platforma w wyborach zawrze koalicję z Lewicą, to będziemy mieli zwycięzcę wyborów do sejmików. Warto zwrócić uwagę, że byłyby to pierwsze takie wybory od 2014 roku, w których PiS nie byłby na pierwszym miejscu – podkreśla prof. Chwedoruk, który widzi w tym "trwały sposób" na przesunięcie PiS do roli "formacji numer 2".

"Efekt Hołowni" trwa w najlepsze

Jak informowaliśmy w naTemat, Szymon Hołownia osiągnął w styczniu rekordowy wynik w najnowszym rankingu zaufania przygotowanym na podstawie sondażu IBRiS dla Onetu. Badania pokazują także upadek prezydenta Andrzeja Dudy, który po raz pierwszy wypadł z pierwszej trójki.

Zgodnie ze styczniowym badaniem, największym zaufaniem wśród Polaków cieszą się obecnie Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Marszałek Sejmu już po raz trzeci z rzędu "rozbił bank", uzyskując zaufanie aż 54,4 proc. Polaków (22 proc. zdecydowanie, 32,4 proc. raczej)".

Onet zaznacza, że to więcej o 8,8 pkt proc. niż w grudniu, gdy osiągnął wynik 45,6 proc. "Marszałkowi Sejmu nie ufa 27,9 proc. (-3,9 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 17,2 proc. (-5,4 pkt) osób" - wynika z badania. Portal dodaje, że jest to rekordowy wynik w historii ponad 8-letnich pomiarów IBRiS dla Onetu. Wcześniejszy należał do Andrzeja Dudy, który ustanowił go we wrześniu 2020 roku.