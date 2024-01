D o tragicznego odkrycia doszło we wsi pod Otwockiem na Mazowszu. W jednym z domów odkryto zwłoki trzech osób, według policji – matki i jej synów. Służby badają, jak doszło do ich śmierci.





Makabryczne odkrycie pod Otwockiem. W domu leżały ciała matki i jej synów

Nina Nowakowska

Do tragicznego odkrycia doszło we wsi pod Otwockiem na Mazowszu. W jednym z domów odkryto zwłoki trzech osób, według policji – matki i jej synów. Służby badają, jak doszło do ich śmierci.