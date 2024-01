Niespodziewana reakcja Giertycha. Chodzi o nową pracę żony Ziobry

Małżonka byłego ministra sprawiedliwości Patrycja Kotecka-Ziobro otrzymała posadę w Parlamencie Europejskim, gdzie ma doradzać posłom w zakresie politycznych kampanii internetowych. Na doniesienia o nowej pracy żony Zbigniewa Ziobry wymownie zareagował Roman Giertych.

Wymowna reakcja Giertycha. Chodzi o nową pracę żony Zbigniewa Ziobry Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Patrycja Kotecka-Ziobro rozpoczyna nową pracę w Parlamencie Europejskim. Z doniesień prawicowego portalu wPolityce.pl, będzie zajmować się doradztwem w zakresie marketingu politycznego online. Chodzi o polityków z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą zarówno politycy z ramienia PiS, jak i Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry.

Wymowna reakcja Giertycha na nową pracę Koteckiej-Ziobry

Wiadomość o zaskakującym zwrocie w karierze żony byłego ministra sprawiedliwości wywołała szereg dyskusji na temat obecnej sytuacji polityka. Większość z nich dotyczyła jego stanu zdrowia – wiadomo, że Ziobro walczy z nowotworem złośliwym – ale Roman Giertych zwrócił uwagę na zgoła inny wątek.

"Ziobro wyprowadził rodzinę poza Polskę" – stwierdził we wtorek (30.01) w serwisie X polityk Koalicji Obywatelskiej.

Czy Ziobro jest w Polsce?

Według informacji przekazywanych przez współpracowników Ziobry, cierpi on na nowotwór złośliwy, w związku z czym jest poddawany "mocnemu leczeniu onkologicznemu". Wirtualna Polska zwraca jednak uwagę, że mimo to nic nie wiadomo na temat jego rzeczywistego położenia.

W mediach społecznościowych pojawiły się więc głosy, jakoby dawny lider Suwerennej Polski znajdował się faktycznie poza granicami kraju, celem ucieczki od odpowiedzialności prawnej. Do pogłosek odniósł się w programie "Express Biedrzyckiej" gazety "Super Express" partyjny kolega polityka, Jacek Ozdoba.

– Pan minister ma chorobę nowotworową, jest poddany bardzo silnemu leczeniu – przekazał poseł Suwerennej Polski.

Posłowie Suwerennej Polski komentują

Co ciekawe, na pytanie czy Ziobro jest w Polsce, widzowie Biedrzyckiej usłyszeli niejednoznaczną odpowiedź.

– No tego to nie będę mówił. Ja nie pytałem go gdzie, ale sądzę, że przebywa w Polsce. Niewątpliwie tak – komentował Ozdoba.

Jak dodał, "pan minister jest chory i do czasu, kiedy nie wyzdrowieje, nie będzie uczestniczył w życiu publicznym". – Wszystkie elementy zdrowia są potwierdzone odpowiednią dokumentacją, diagnozę postawiło kilku lekarzy, nie ma wątpliwości – oznajmił.

W zeszłym tygodniu ten sam tabloid informował, że stan Ziobry jest bardzo poważny i przyjął w środę kolejną dawkę silnej chemioterapii. Komentarza w sprawie udzielił wówczas inny poseł Suwerennej Polski, Michał Wójcik.

– Zbigniew Ziobro zaczął dziś drugą chemię, jesteśmy dobrej myśli, choć sytuacja jest poważna. Zbyszek jest poważnie chory. Walczy z rakiem. Wszyscy się modlimy za jego zdrowie – powiedział gazecie. Wójcik dodał, że razem z kolegami z partii "mają nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i nasz szef dojdzie do siebie, będzie mógł wrócić do pracy, do polityki".