Była wicewojewoda z czasów PiS usłyszała zarzuty. Chodzi o gigantyczną kwotę

Nina Nowakowska

B yła wicewojewoda podkarpacka Lucyna P. jest podejrzana o przywłaszczenie kilkuset tysięcy złotych. Kobieta usłyszała już prokuratorskie zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Za zarzucane jej czyny grozi do nawet do 10 lat więzienia.