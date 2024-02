Już dziś wywiad z Andrzejem Dudą na Kanale Zero. O której oglądać?

W czwartek (1 lutego), zgodnie z zapowiedziami, wystartował Kanał Zero – najnowsza inicjatywa medialna Krzysztofa Stanowskiego. Projekt zaliczył imponujący debiut. Dziennikarz zasygnalizował, że przeprowadzi wywiad z prezydentem. Kiedy nastąpi emisja rozmowy z Andrzejem Dudą?

O której wywiad z Dudą na Kanale Zero? "Z każdym chcemy rozmawiać" Fot. Pawel Wodzynski/East News; YouTube.com / @Kanał Zero

O której wywiad z Dudą na Kanale Zero? "Z każdym chcemy rozmawiać"

"No to zaczynamy o 20:00. Nasz team to mikstura wybuchowa. Ale będziemy jeszcze dodawać do niej kolejne elementy. W tym składzie zaczynamy, ale to nie jest nasze ostatnie słowo" – tak start nadawania Kanału Zero zapowiadał Krzysztof Stanowski.

Twórca serwisu piłkarskiego Weszło zdecydował się opuścić inny projekt na YouTube – Kanał Sportowy, kilka miesięcy temu.

Kanał Zero ma na celu regularne prezentowanie dyskusji i programów o tematyce m.in. sportowej, biznesowej, a także bezpieczeństwa i geopolityki. W inicjatywę zaangażowały się takie postaci jak dziennikarze Robert Mazurek i Marcin Meller, prawnik Marcin Matczak, były dowódca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Romuald Andrzejczak, artysta Tede, Izabella Krzan, czyli była gwiazda "Pytania na Śniadanie", oraz ekspert wojskowości Jarosław Wolski.

Nadawanie na Kanale Zero zostało zainaugurowane 1 lutego o godzinie 20. Premierowy materiał to rozmowa ze Stanowskim, którą przeprowadził Przemysław Rudzki.

– Idziecie na wywiad do prezydenta. Zaczęliśmy zastanawiać się w redakcji, czy kanał który startuje, może nabrać gigantycznego rozpędu dzięki fajnym vlogom, live'om, czy taki kanał powinien mieć wywiad z prezydentem? Wiadomo, że sytuacja wokół prezydenta, jakby powiedzieć, że nie jest najlepsza, to jakby nie powiedzieć nic. W naszej rzeczywistości to od razu naznacza – powiedział Rudzki.

– Zapędzenie do zagrody. Przecież to jest totalny absurd, że odpalasz kanał na YT, chcesz zrobić coś dużego, chcesz żeby ludzie coś z tego wynieśli i się zastanawiasz, czy dobrym pomysłem na start kanału jest wywiad z prezydentem, czyli głową państwa. I myślisz, że się doczepią, nieważne co będzie w tym wywiadzie, to będzie łatka, że pisiory. To jest chore, że nie potrafimy rozmawiać – stwierdził Stanowski.

Czytaj także: Praca w Kanale Zero, czyli "1000 zł dziennie za leżenie na plaży". Jakie wymagania stawia Stanowski?

Zaproszenia zostały także skierowane do premiera Donalda Tuska oraz marszałka Sejmu Szymona Hołowni. – Wszystkich zapraszamy. Z każdym chcemy rozmawiać. Na początek rozmawiamy z prezydentem, bo jest prezydentem. Po prostu – oznajmił dziennikarz.

Rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą poprowadzą razem Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. Premiera wywiadu została zaplanowana na piątek (2 lutego) o 20:00.

Ramówka Kanału Zero

– Kanał ma być hubem, który scala osobowości, autorytety z poważnych dziedzin życia. To plan na coś dużego. Nie 3-4 filmy tygodniowo, a dziennie. Słowo "zero" ma być spoiwem, łączyć wszystko na tym kanale – zapowiadał Stanowski w swoim pierwszym filmie.

Potem przedstawił też swoją "ramówkę": – Pasmo poranne będzie, to oczywiste. Wesołe, sympatyczne. Będzie też pasmo wieczorne z fajnymi rozmowami, odświeżonymi, tego też wszyscy się spodziewają. Poranek i wieczór spędzajcie z nami, ale to nie jest wszystko.

– Te "zera" pojawią się między porankiem a wieczorem. Będziemy działać w gronie osób wiarygodnych w swoich dziedzinach, które mają nazwiska, rozpoznawalność, potencjał na Youtubie. Będzie miejsce na naukowe "zero", biznesowe "zero", celebryckie "zero", filmowe, medyczne, jakiekolwiek. Cokolwiek będzie w danej chwili potrzebne – tłumaczył.