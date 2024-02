W trakcie wywiadu z Andrzejem Dudą na Kanale Zero Krzysztof Stanowski ogłosił, że chce startować w wyborach prezydenckich, żeby pokazać, jak wygląda kampania od środka. Prezydent zachęcił prowadzącego do zarejestrowania swojej kandydatury. – Doradzam. Jeżeli rzeczywiście jest poważna grupa ludzi, która chce, żeby był pan prezydentem, to tak – powiedział.





Stanowski twierdzi, że... chce wystartować na prezydenta. Duda go zachęcił

Alan Wysocki

