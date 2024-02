Sensacyjne wieści ws. Tuska. To ma być jego plan na wybory prezydenckie

Krzysztof Górski

P olitycy Platformy Obywatelskiej twierdzą, że Donald Tusk rozważa start w przyszłorocznym wyścigu o urząd prezydenta. Jest to dość zaskakujące, bowiem do tej pory to Rafał Trzaskowski był najczęściej wymieniany jako możliwy kandydat KO.