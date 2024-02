Ekipa Giertycha bierze się za neo-sędziów. "Chcemy, by oddali pieniądze, które zarobili"

– Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy zostali nominowani w procedurach wadliwych przez neo-KRS, nie są sędziami. Przechodzimy do realizacji tego, co tym neo-sędziom obiecaliśmy – powiedział w czwartek w Sejmie Roman Giertych. Poseł KO przekazał, że jego zespół ds. rozliczeń PiS będzie wnioskował o zwrot pieniędzy, jakie otrzymali ci sędziowie.

Roman Giertych o neo-sędziach: Chcemy, by oddali pieniądze, które zarobili Fot. Filip Naumienko / REPORTER

– My od 6 lat mówiliśmy wyraźnie: nie bierzcie tych uposażeń, bo będziecie musieli je zwracać – powiedział w trakcie krótkiego briefingu Roman Giertych, przewodniczący zespołu ds. rozliczeń PiS.

– Teraz nadszedł czas rozliczeń. Zwracamy się do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego o to, by rozważył wystąpienie na drogę sądową cywilną o zwrot pieniędzy, które uzyskali neo-sędziowie w Sądzie Najwyższym i KRS w ciągu ostatnich lat. Wraz z odsetkami. Mieli pełną świadomość, przynajmniej od wyroku SN, że te uposażenia im się nie należą – dodał.

Giertych jasno o neo-sędziach: Chcemy, by oddali pieniądze, które zarobili

Mecenas dodał też, że jego zespół wnosi o "rozważenie możliwości zwrócenia się z pozwami cywilnymi z tytułu odszkodowań za wyroki, które zapadają przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka".

– Chodzi o wyroki SN, które często powodują, że Polska musi zapłacić ogromne odszkodowania dla ludzi, którzy skarżą się, że wydawane były one przez osoby nieuprawnione. To jest określona szkoda, jest określona wina, bo osoby, które wydawały te wyroki, miały świadomość, że podają się za funkcjonariuszy publicznych – wskazał Giertych.

Jak dodał, należy jak najszybciej przeprowadzić stosowne procedury, włącznie z zabezpieczeniem majątkowym, które przewiduje Kodeks postępowania cywilnego. – Dziś interwencja poselska w tej sprawie wyjdzie do Ministerstwa Sprawiedliwości – poinformował Roman Giertych.

