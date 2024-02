Od zeszłego roku były minister sprawiedliwości ma być chory na nowotwór. Nadal pojawiają się jednak opinie, że być może Zbigniew Ziobro symuluje. Teraz głos w tej sprawie zabrał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który wspomniał o zaświadczeniach lekarskich dostarczanych przez lidera Suwerennej Polski.

Dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracza zapytała, czy Zbigniew Ziobro przekazuje usprawiedliwienia do Sejmu ws. jego stanu. – Nie jest to żadna mistyfikacja, jak niektórzy podejrzewają? – chciała się dowiedzieć reporterka.

– Pan poseł Zbigniew Ziobro formułuje swoje usprawiedliwienia w formie pisemnej i dołącza do tego zaświadczenia lekarskie. Więc jeśli chodzi tu o usprawiedliwienie nieobecności pana posła Zbigniewa Ziobry, nie ma żadnego problemu – przekazał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Przypomnijmy, że współpracownicy Ziobry z Suwerennej Polski podkreślają cały czas, że polityk walczy o życie. "Jest teraz po drugiej chemioterapii, ale potem czeka go operacja" – zdradził ostatnio w rozmowie z "Super Expressem" europoseł Patryk Jaki.

"Ja go znam i wiem, że on jest wyjątkowo twardy, natomiast rokowania są ciężkie, dlatego że ten typ nowotworu generalnie jest trudny i często kończy się śmiercią" – mówił Patryk Jaki, podkreślając, że "nie jest łatwo", ale liczą na pozytywny rozwój sytuacji. "Zdarzają się również takie cuda" – dodał.

"Zbigniew Ziobro jest bardzo silny i wiem, że uda mu się z tego wyjść. Wszyscy na niego czekamy, to będzie trochę trwało, ale to jest oczywiste, że tu jest zawsze dla niego miejsce w Suwerennej Polsce" – powiedział w rozmowie z "SE".

Co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą? "Walczy dziś o życie"

Jak informowaliśmy wcześniej w naTemat, głos w tej sprawie zabrał niedawno też Marcin Warchoł. Zaufany współpracownik polityka przekazał, że zaawansowany rak przełyku daje złe rokowania. Podkreślił, ze przed upływem pięciu lat od diagnozy umiera ok. 90 proc. chorych.

"Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to, by wygrać. I by jak najszybciej – jak tylko to możliwe – wrócić do swoich obowiązków. Ale warunkiem zwycięstwa jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe" – potwierdził.

"Dlatego teraz minister Ziobro je przechodzi. Nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę – to totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy" – dodał.

Z kolei w rozmowie z Anną Dryjańską z naTemat część polityków Suwerennej Polski przyznała, że nie widziała Zbigniewa Ziobry, odkąd pojawiły się doniesienia o podjęciu przez niego leczenia onkologicznego.

– Nie odwiedzałem ministra Ziobry. To kwestia subtelności. Gdybym był w jego sytuacji, nie chciałbym, żeby wszyscy mnie odwiedzali i pytali, jak się czuję – powiedział poseł Tadeusz Woźniak.