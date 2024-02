Nie żyje Daria Dziewięcka. Dziennikarka m.in. naTemat.pl miała zaledwie 42 lata

8 lutego zmarła Daria Dziewięcka, ceniona dziennikarka. Miała tylko 42 lata. Walczyła z rakiem jajnika. Mówiła wprost o swojej chorobie. Chętnie dzieliła się także swoją ogromną pasją, jaką była joga. Do 2014 roku nasza redakcyjna Koleżanka. Później pracowała m.in. w Wirtualnej Polsce, "Gazecie Stołecznej", portalu Wysokieobcasy.pl oraz TOK FM.

"Daria do redakcji wniosła spokój, opanowanie, niepodrabialne poczucie humoru, błyskotliwość, uważność. Była profesjonalistką. To, że jej już nie ma, jest dla nas nie do uwierzenia" – napisano na stronie radia.

Przykre wieści potwierdził też facebookowy profil Omline, poświęcony jodze i medytacji.

"Bardzo trudno pisać o niej w czasie przeszłym, bo jej dobroć, entuzjazm i zaangażowanie jest czymś, co zostaje z nami. Żyła mocno i tak praktykowała jogę - z oddaniem i wewnętrznym ogniem. Wracała na matę między kolejnymi nawrotami choroby, ciągle dając nam i sobie nadzieję, że tym razem to powrót na stałe. Kilka lat temu Daria nagrała dla nas poruszające podcasty, w których opowiada o jodze, swojej chorobie i jak sobie z nią próbuje radzić. Będzie nam jej brakować" – podkreślono.

Jesienią 2018 roku, Daria Dziewięcka weszła w szeregi zespołu tokfm.pl, a już kilka miesięcy później zmierzyła się z trudną diagnozą.

"W wieku 37 lat zachorowałam na nowotwór złośliwy jajnika. Po raz pierwszy w życiu byłam chora, po raz pierwszy trafiłam do szpitala i okazało się, że mam już przerzuty. Od 16 miesięcy nie miałam dłuższej niż trzy tygodnie przerwy między wizytami w szpitalu" – zwierzyła się w 2020 roku na łamach "Wysokich Obcasów".

Po trzyletniej przygodzie z dziennikarstwem w tokfm.pl Dziewięcka zdecydowała o zmianie ścieżki kariery i założyła "Gabinet Przyjazny", rozwijając się jako psychoterapeutka.

W 2023 roku wspólnie z Magdaleną Birecką stworzyła pięcioodcinkowy podcast "Tu i teraz", w którym dzieliła się osobistymi przeżyciami dotyczącymi walki z chorobą. Podkreślała również znaczenie jogi w swoim życiu, co finalnie doprowadziło ją do spełnienia marzenia o praktykowaniu jej w Indiach, cztery lata po otrzymaniu diagnozy.

– Pozwala odnajdować się w niepewności, bo codziennie powtarza się rozwijanie maty i praktykę – opowiadała w podcaście.

Dziennikarka zaznaczała, że nie chciałaby, aby ktoś mówił o jej chorobie jako o walce. – Czasami się zastanawiam, dlaczego chciałam przyjechać do Mysore. I przyszło mi do głowy, że bardziej mi chodzi, żeby wygrywać z chorobą. Zwłaszcza że funkcjonuje zwrot, że ktoś przegrał z chorobą. I jest bardzo dojmujący. Nie chcę, żeby ktoś tak mówił, jak umrę – oznajmiła w podcaście "Tu i teraz".

Nadmieńmy, że Daria Dziewięcka przed laty była związana z serwisem naTemat. Jej ostatni tekst na łamach naszego portalu ukazał się w marcu w 2014 roku. Pracowała też w Wirtualnej Polsce, w "Gazecie Stołecznej", jako wydawczyni Metrowarszawa.gazeta.pl i szefowa serwisu Wysokieobcasy.pl.

Rodzinie i bliskim zmarłej przekazujemy wyrazy wsparcia i współczucia. Pogrzeb odbędzie się 16 lutego w Warszawie.