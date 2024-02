Są pierwsze reakcje na "Madame Web". Ponoć "Morbius" był... lepszy

"Madame Web" z Dakotą Johnson w roli głównej jest jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów superbohaterskich tego roku. W Stanach Zjednoczonych właśnie odbyły się pierwsze pokazy premierowe. Czy najnowsza adaptacja komiksu Marvela spodobała się fanom? Pierwsze reakcje nie wróżą jej dobrze.

Są pierwsze reakcje na film "Madame Web" z Dakotą Johnson i Sydney Sweeney. Fot. Sony Pictures Entertainment (SPE) - Columbia Pictures - Di Bonav

O czym jest film "Madame Web" z Dakotą Johnson?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, komiksy Marvela adaptuje nie tylko Disney i jego słynne MCU (Filmowe Uniwersum Marvela), ale również Sony, które konsekwentnie buduje swoje Uniwersum Spider-Mana (Sony’s Spider-Man Universe).

Do tej pory mogliśmy obejrzeć już w nim trzy filmy: "Venoma" (2018), "Venoma 2: Carnage" (2021) i memicznego "Morbiusa" (2022). Powiązane ze światem Sony są również hity o Spider-Manie: "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Daleko od domu" (2019) i "Spider-Man: Bez drogi do domu" (2021) MCU oraz animowane "Spider-Man Uniwersum" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum".

"Madame Web" to kolejna pozycja w repertuarze Sony's Spider-Man Universe (SSU). Fabuła filmu w reżyserii S.J. Clarkson ("Tost. Historia chłopięcego głodu") skupia się na losach Cassandry Webb, potężnej jasnowidzki o zdolnościach parapsychologicznych, dzięki którym może wejść do "świata pająków". W roli protagonistki zobaczymy znaną z trylogii "Pięćdziesiąt twarzy Greya" i remake'u Suspirii" Dakotę Johnson.

Oprócz córki Melanie Griffith i Dona Johnsona w obsadzie wymieniono też następujące nazwiska: Sydney Sweeney ("Euforia") jako Julia Carpenter, Isabela Merced (niebawem zobaczymy ją w "The Last of Us") jako Anya Corazon, Celeste O'Connor ("Pogromcy duchów. Dziedzictwo) jako Mattie Franklin, Emma Roberts ("American Horror Story") jako Mary Parker i Tahar Rahim ("Wąż") jako Ezekiel.

"Madame Web" - pierwsze reakcje

W poniedziałek (12 lutego) w Los Angeles odbyła się uroczysta premiera "Madame Web", w której uczestniczyli m.in. dziennikarze. Z pierwszych reakcji, które obiegły następnego dnia media społecznościowe, wynika, że fani uniwersum Spider-Mana nie będą zachwyceni nowym filmem SSU.

"Morbius był lepszy" – napisał na portalu X (dawnym Twitterze) młody producent Matt Ramos. "'Madame Web' to żenujący bałagan. Talent gwiazd został całkowicie zmarnowany przez tę - najprawdopodobniej - najgorszą adaptację komiksu, jaka kiedykolwiek powstała – czytamy w poście krytyka Crisa Parkera.

Parker twierdzi, że dzieło Clarkson składa się z "okropnych dialogów, dziwnego montażu i zabawnej struktury". Scenarzysta James Preston Poole uważa natomiast, że "Madame Webb" nie jest wcale taka zła. Nazwał ją połączeniem slashera i "Oszukać przeznaczenie" z kinem superbohaterskim. "To żadna katastrofa" – skwitował.

"Niestety 'Madame Web' zabrakło iskry" – skomentowała inna krytyczka filmowa - Britt. "'Madame Web' to kolejny zmarnowany potencjał" – dodał youtuber Coco.

Przypomnijmy, że polską premierę "Madame Web" zaplanowano na 16 lutego.

