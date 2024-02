Nie zgadniecie, na którym zdjęciu jest Michael Jackson. Jedno przedstawia jego bratanka

Po biografii o Elvisie Presleyu i Bobie Marleyu przyszła pora na film o Michaelu Jacksonie. Produkcja dzieła poświęconego jego życiu i karierze idzie pełną parą. Właśnie pokazano pierwsze zdjęcie przedstawiające Jaafara Jacksona w roli swojego słynnego wujka. Trzeba się dobrze przyjrzeć, by odróżnić go od króla popu.

Jaafar Jackson, bratanek Michaela Jacksona (zdjęcie z prawej) wygląda nie do poznania w filmie biograficznym "Michael". Fot. PHOTOlink /Everett Collection / East News; Instagram / Kevin Mazur

Pierwsze zdjęcie z filmu o Michaelu Jacksonie

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, fani Michaela Jacksona czekają na ten film od lat. Za reżyserię biografii o królu popu odpowiedzialny jest Antoine Fuqua ("Bez litości" z Denzelem Washingtonem i "Wyzwolenie" z Willem Smithem), zaś za scenariusz John Logan (serial "Penny Dreadful"). Niedawno potwierdzono, kto wcieli się w główną postać. Młodego Michaela zagra Juliano Krue Valdi, a starszego bratanek artysty Jaafar Jackson.

Wytwórnia Lionsgate i operator filmowy Kevin Mazur pochwalili się w mediach społecznościowych pierwszym kadrem zapowiadającym film "Michael". Na zdjęciu, które obiegło Instagram i portal X (dawny Twitter), widzimy Jaafara Jacksona w znakomitej charakteryzacji.

Bratanek autora piosenek "Smooth Criminal" i "Billie Jean" odtworzył scenę występu "Man in the Mirror" w ramach trasy koncertowej Dangoerous Tour (1992-1993). Ma na sobie charakterystyczną białą koszulę z czerwonymi elementami, nisko związany kucyk i protezę nosa.

Nadmieńmy, że Mazur, który wykonał zdjęcie, przez wiele lat towarzyszył Jacksonowi podczas jego koncertów i prób do "This Is It". "W przypadku Jaafara każde jego spojrzenie, każda zaśpiewana nuta i każdy wykonany ruch taneczny uosabia Michaela" – czytamy w oświadczeniu producenta Grahama Kinga.

Premierę "Michaela" zapowiedziano na kwiecień 2025 roku.

Kandydat do Oscara zagra ojca Michaela Jacksona

Magazyn "Empire" poinformował swego czasu, że w roli ojca Michaela Jacksona - Joe Jacksona - obsadzono Colmana Domingo, tegorocznego kandydata do Oscara za "Rustin". 54-letniego aktora z Filadelfii mogliśmy oglądać m.in. w serialu "Euforia", w którym wcielił się w postać byłego narkomana Aliego Muhammada, a także w remake'u "Candymana" i "Koloru purpury".

Joe Jackson przez wiele lat był menadżerem grupy The Jackson 5, w której występowali jego synowie. W lata 80. zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o tym, że miał stosować przemoc wobec swoich dzieci. Michael Jackson pierwszy raz opowiedział o tym otwarcie w wywiadzie z Oprah Winfrey w 1993 roku.

– Joe Jackson zmienił ich życie rodzinne (red. - Michaela i jego rodzeństwa) z niezwykłego w koszmar. (...) 'Nikt z nas nie pamięta, jak nas przytulał, przytulał lub mówił: kocham cię' – wspominał później Jermaine Jackson.

