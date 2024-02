"Bridgertonowie" chcą budować napięcie. Nowy sezon podzielono na dwie części

"Bridgertonowie" są jednym z najbardziej uwielbianych seriali platformy Netflix. Już wiosną widzowie znów odwiedzą fikcyjną Anglię, ale tym razem ich wzrok skupi się na życiu zagubionej Penelope (pardon, Lady Whistledown). Jak bohaterka poradzi sobie z tym, że przyjaciółka odkryła jej podwójną tożsamość? Tego - a także wielu innych rzeczy - dowiemy się za parę miesięcy.

Kiedy premiera 3. sezonu serialu "Bridgertonowie"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Bridgertonowie", serial kostiumowy oparty na twórczości Julii Quinn, który miał premierę 25 grudnia 2020 roku, błyskawicznie stał się olbrzymim hitem Netflixa. Sukces powtórzył 2. sezon, który wyszedł 25 marca 2022 roku – wiernych fanów serialu rozgrzały wówczas miłosne perypetie Anthony'ego Bridgertona (Jonathan Bailey) oraz Kate Sharmy (Simone Ashley), którzy przeszli drogę od zażartych wrogów do namiętnych kochanków.

Hit giganta streamingowego jest inspirowany powieściami pióra Jane Austen, a także estetyką epoki georgiańskiej i czasów regencji. Cykl autorstwa Quinn po kolei śledzi losy każdego z rodzeństwa tytułowych Bridgertonów. Bohaterowie różnią się charakterami, a także oczekują od miłości czegoś innego.

Trzeci sezon będzie okazją do przyjrzenia się z bliska życiu Penelope Featherington (Nicola Coughlan), która dotychczas podawała się za znaną w socjecie plotkarę Lady Whistledown. Bohaterka od lat kocha się w Colinie Bridgertonie (Luke Newton), który dotąd traktował ją wyłącznie jak bliską przyjaciółkę. Czy to się zmieni?

Kontynuacja "Bridgertonów" zostanie podzielona na dwie części - pierwsza z nich będzie miała swoją premierę 16 maja, druga zaś 13 czerwca. W obsadzie zobaczymy m.in. Jonathana Baileyego ("Wicked"), Simone Ashley ("Sex Education"), Luke'a Thompsona ("Przez ocean"), Claudię Jessie ("Targowisko próżności") i i Ruth Gemmell ("Królowa Charlotta").

"Łowczynie" - serial dla fanów "Bridgertonów

Na platformie Apple TV+ miłośnicy "Bridgertonów" mogą przed premierą 3. sezonu obejrzeć serial w bardzo podobnym klimacie co produkcja Netfliksa.

"Łowczynie" na podstawie nieukończonej powieści Edith Wharton (autorka książki "Wiek niewinności") opowiada o tzw. dolarowych księżniczkach, które próbują zaistnieć na brytyjskich salonach końca XIX wieku, gdzie panuje nieznośny wręcz tradycjonalizm. Ekranowa historia zabawowych Amerykanek ma w sobie wiele z feministycznej twórczości Sofii Coppoli, ale i bałaganiarskiej "Plotkary".

Główne bohaterki adaptacji wybierają się zatem do Anglii, by dołączyć do londyńskiego sezonu towarzyskiego, w tym balu debiutantek.

