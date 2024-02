Tak Nawalny wyglądał jeszcze wczoraj. Ujawniono nagranie z rozprawy sądowej

Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej na dalekim wschodzie Rosji. Opozycjonista miał poczuć się źle po spacerze i szybko stracić przytomność. Ujawniono jednak nagranie, na którym widać, że Nawalny jeszcze w czwartek był w całkiem niezłej formie i nawet żartował.

Tak Nawalny wyglądał jeszcze wczoraj. Ujawniono nagranie. Fot. DIMITAR DILKOFF/AFP/East News/serwis X

Nawalny jeszcze wczoraj wyglądał całkiem dobrze. Ujawniono nagranie

"Ostatni raz, gdy wczoraj widzieliśmy Nawalnego żywego, żartował sobie ze swojej kolonii z sędzią – śmiejąc się i lekceważąc swoją tragiczną sytuację. (...) Nawet mianowani przez Kreml urzędnicy nie mogli powstrzymać się od uśmiechu" – napisał dziennikarz "The Wall Street Journal" Matthew Luxmoore, który zajmuje się Rosją.

Pokazał też nagranie, na którym widzimy, że 47-latek faktycznie tak się zachowywał i nie wyglądał na człowieka, który następnego dnia może umrzeć.

To samo wideo pokazał Max Seddon z "Financial Times", który zarządza moskiewskim biurem tej prestiżowej gazety. "Ostatni raz Nawalnego widziano żywego wczoraj podczas rozprawy sądowej, kiedy połączył się za pomocą łącza wideo. Wyglądał dobrze" – zwrócił uwagę dziennikarz. To, co jednak zwraca uwagę, to fakt, że Nawalny był dość wychudzony.

Aleksiej Nawalny nie żyje. Specyficzna reakcja Kremla

Aleksiej Nawalny zmarł w piątek. Rosyjski kanał propagandowy RT przekazał, iż Nawalny miał umrzeć z powodu oderwanego zakrzepu krwi. A to by oznaczało, że nikt inny nie miał udziału w śmierci opozycjonisty.

Wcześniej jednak Departament Federalnej Służby Więziennej Rosji poinformował, że opozycjonista zmarł w Kolonii Karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. W komunikacie rosyjskich służb możemy przeczytać, że śmierć nastąpiła zaraz po tym, jak "źle poczuł się po spacerze i niemal natychmiast stracił przytomność".

Jak dodano, "przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności reanimacyjne, które nie przyniosły pozytywnego rezultatu". "Zespół ratownictwa medycznego potwierdził śmierć skazanego" – podano.

Na śmierć słynnego opozycjonisty zareagował już Kreml. Dmitrij Pieskow przekazał, że nie są znane oficjalne przyczyny śmierci Nawalnego, ale jednocześnie zapowiedział, że Rosyjska Federalna Służba Więzienna przeprowadzi kontrolę w tej sprawie.

Rzecznik Kremla wskazał, że nie są potrzebne żadne specjalne instrukcje. O śmierci lidera rosyjskiej opozycji miał zostać już poinformowany Władimir Putin.

Działacz opozycyjny, który był uważany za największego wroga Władimira Putina miał 47 lat. Pozostawił żonę Julię Nawalną oraz dwójkę dzieci – córkę Darię i syna Zahara.

Zełenski: Nawalny został zabity przez Putina

Jego śmierć skomentował już prezydent Ukrainy. – Właśnie wyszło na jaw, że Aleksiej Nawalny zmarł w rosyjskim więzieniu. Oczywiście został zabity przez Putina, podobnie jak tysiące innych torturowanych osób. Putina nie obchodzi, kto umrze, byle podtrzymał swoje stanowisko – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Zełenski jest w Europie, gdzie spotyka się z m.in. władzami Francji i Niemiec. Z tym drugim państwem Aleksiej Nawalny był mocno związany.

To kanclerz Angela Merkel ściągnęła opozycjonistę do berlińskiej kliniki Charite po tym, gdy w Rosji otruto go nowiczokiem. Później Niemcy oferowały Nawalnemu i jego rodzinie ochronę, ale przeciwnik Putina postanowił wrócić do ojczyzny.