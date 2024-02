Podczas sobotniej konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk nawiązał do śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i komentarza Jarosława Kaczyńskiego. – Rozumiecie, to jest to pojęcie demokracji, praworządności w głowie tych ludzi, którzy przez osiem lat niszczyli te wartości. Oni łaskawie z samej góry postanowili, że nas nie spotka los Nawalnego – podkreślił.

Donald Tusk przemawia na konwencji samorządowej KO. "Nikt niczego nie dał nam na zawsze" Fot. Pawel Wodzynski/East News

W sobotę 17 lutego przed godz. 12 w Warszawie rozpoczęła się konwencja samorządowa Koalicji Obywatelskiej. Wydarzenie pod hasłem "Polska w naszych sercach" inauguruje kampanię do wyborów samorządowych, które odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r.

"Tych wyborów musimy dokonywać każdego dnia"

– Wszedłem tu na salę z Rafałem Trzaskowskim, człowiekiem, który dał nam wszystkim nadzieję. Wszystkim bez wyjątku, którzy wierzyli, że dobre zmiany są w Polsce, kiedy jeszcze wydawało się to ponad siły – oznajmił Donald Tusk, który został przywitany owacją.

Premier stwierdził, że prezydent stolicy pokazał swoją postawą, że "można być skutecznym i porywającym, kiedy się głęboko wierzy, że dobro może zwyciężyć ze złem". – Jesteśmy na początku tej drogi, a ta droga się nigdy nie kończy. Nie ma czasu na odpoczynek – podkreślił.

Następnie szef rządu odniósł się do wojny w Ukrainie. – Każde zaniechanie, każda chwila zwątpienia, każda chwila obojętności natychmiast pozwala złu na nowo tryumfować. Nikt niczego nie dał nam na zawsze – powiedział.

"Łaskawca postanowił, że nas nie spotka los Nawalnego"

– To jest lekcja, która bardzo wyraźnie pokazuje, że w tej konfrontacji ze złem tak manifestacyjnym, oczywistym i bezwstydnym, jakim jest władza Putina w Rosji – ale też w każdym miejscu na ziemi, również u nas w Polsce – że w tej konfrontacji ze złem nie możemy być bezsilni – zaznaczył Tusk, wspominając śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

Lider PO przyznał, że "dobro nigdy nie może być bezsilne". Następnie premier przypomniał słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które padły w Opocznie.

– Prezes Kaczyński ogłosił, że powinniśmy być szczęśliwi, że wtedy kiedy rządził PiS nie skończyliśmy jak Nawalny. On to powiedział wczoraj do ludzi, do mediów: o co cały ten raban, o co oni się awanturowali skoro mógł ich spotkać – i to miał na myśli Rafała i mnie i was wszystkich – los Nawalnego. Łaskawca – komentował Tusk.

Zdaniem polityka przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości niszczone były wartości takie jak demokracja czy praworządność. – Oni łaskawie z samej góry postanowili, że nas nie spotka los Nawalnego – dodał premier.

– W Warszawie będzie Warszawa, a w Polsce będzie Polska i polskie porządki – punktował szef rządu, przywołując cytat prezesa PiS, który stwierdził niegdyś, że "będzie jeszcze Budapeszt w Warszawie".

