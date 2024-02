Podczas sobotniej konwencji Trzeciej Drogi szef MON poinformował o śmierci działaczki świętokrzyskiego oddziału Polskiego Stronnictwa Ludowego Eweliny Bień. – Ewelina, jesteś z nami – powiedział drążącym głosem Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz przekazał tragiczną wiadomość. Nie żyje działaczka PSL Fot. Piotr Molecki/East News, X.com/@KosiniakKamysz

Wydarzenie Trzeciej Drogi rozpoczęło się od minuty ciszy ku pamięci zmarłego lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego i innych ofiar reżimu Putina. – Nie ma zgody na bestialstwo. Nie ma zgody na niszczenie demokracji, wolności. Na niszczenie czyjejkolwiek niepodległości – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie żyje działaczka PSL Ewelina Bień

– W Kielcach nie mogę nie zacząć od wspomnienia osoby, która otwierała naszą konwencję przed wyborami parlamentarnymi, która pomimo swej choroby, trudności, była jedną z najdzielniejszych osób, jakie znamy. Mówię o Ewelinie Bień, która zmarła dzisiejszej nocy – wyznał drżącym głosem minister obrony.

– Ona nie chciałaby, żebyśmy byli dzisiaj smutni. Ona dała nam wtedy wielką radość, to była najpiękniejsza konwencja w tamtej kampanii, ona ją otwierała, dała nam wielką siłę i energię. Wspominając ją ze wzruszeniem, nie załammy siebie, bo ona by chciała, żebyśmy z radością poszli w to, co czeka nas w najbliższym czasie – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Polityk zakończył wspomnienie działaczki słowami "Ewelina, jesteś z nami". Tego samego dnia lider ludowców poinformował o śmierci Eweliny Bień również we wpisie na platformie X.

"Dzisiaj dotarła do nas tragiczna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, wspaniała społeczniczka, niezwykle oddana sprawom swojej lokalnej społeczności. Mimo wielu przeciwności starała się z optymizmem patrzeć w życie. Będzie nam Jej bardzo brakowało…" – napisał.

Kim była Ewelina Bień?

Ewelina Bień miała 41 lat. W latach 2014-2018 była radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Działaczka reprezentowała Polskie Stronnictwo Ludowe, z okręgu nr 1, obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.

Kobieta osierociła 5-letniego syna Jasia. Według Radia Kielce Bień trafiła ostatniej nocy do szpitala, ale jej życia nie udało się uratować.

Członkini PSL pochodziła z miejscowości Zielonka w powiecie opatowskim. Ukończyła studia politologiczne oraz z zarządzania finansami i księgowości. Realizowała się jako przedsiębiorczyni oraz działaczka społeczna.

Wcześniej pracowała również w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Bliskie były jej zwłaszcza problemy osób z niepełnosprawnościami.