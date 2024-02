Dziś posiedzenie komisji ds. Pegasusa. Oto czym zajmą się posłowie

W poniedziałek (19.02) odbędzie się pierwsze merytoryczne posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw inwigilowania przez rząd PiS systemem Pegasus. Według "Faktów" TVN obecna władza zamierza odtajnić niektóre nazwiska z listy inwigilowanych, w których przypadku sprawa wygląda politycznie. Oto co wydarzy się dziś w Sejmie.

Pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji ds. Pegasusa. Oto czym zajmą się posłowie. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Celem powstania komisji śledczej ds. Pegasusa jest zbadanie legalności, prawidłowości i celowości zakupu izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego, a także ustalenie, kto za ten zakup odpowiadał, kto stosował oprogramowanie, przeciwko komu i ile razy.

Pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji ds. Pegasusa

Chodzi o działania podejmowane przez ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości, służby specjalne i policję od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Jak pisaliśmy w naTemat, pierwsze posiedzenie organu miało miejsce 26 stycznia i wybrano wówczas prezydium komisji.

W poniedziałek 19 lutego, o godz. 12:00 ma odbyć się jej pierwsze merytoryczne posiedzenie.

Harmonogram posiedzenia

Według harmonogramu, w poniedziałek organ ustalić liczbę stałych doradców i przyjąć propozycje ich kandydatur. Dodatkowo, przewodnicząca komisji przedstawi plan pracy, rozpatrzone zostaną także wnioski dowodowe, o jakie materiały ma wystąpić komisja i kogo wezwać w charakterze świadka.

Zdaniem cytowanego przez tvn24.pl Marcina Bosackiego, będą to "zarówno prośby do instytucji państwowych, by zebrały dokumenty na ten temat i przekazały je komisji, jak i wnioski dowodowe polegające na tym, kogo przed komisją przesłuchać".

Skład komisji

Przewodniczącą komisji została była policjantka, Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga). W 2019 r., jako członkini Porozumienia Jarosława Gowina weszła do Sejmu z list PiS. W 2022 r., gdy Gowin złożył rezygnację z funkcji szefa Porozumienia, Sroka przejęła po nim schedę w ugrupowaniu.

Następnie, kilkanaście miesięcy później zmieniła przynależność klubową i zasiliła szeregi Koalicji Polskiej. W październikowych wyborach parlamentarnych startowała z list Trzeciej Drogi.

Przed objęciem mandatu poselskiego była też radną Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wcześniej pracowała w instytucjach administracji rządowej i samorządowej.

Zastępcami przewodniczącej komisji ds. Pegasusa są:

Marcin Bosacki (KO),

Paweł Śliz (Polska 2050-TD),

Tomasz Trela (Lewica),

Przemysław Wipler (Konfederacja).

Pozostali członkowie organu to: Joanna Kluzik-Rostkowska (KO), Witold Zembaczyński (KO), Mariusz Gosek (PiS), Marcin Przydacz (PiS), Jacek Ozdoba (PiS) i Sebastian Łukaszewicz (PiS).

Warto przypomnieć, że w poprzedniej kadencji parlamentu sprawę nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus badała komisja w Senacie. Nie miała ona jednak uprawnień śledczych, w odróżnieniu od organu sejmowego. Jej pracami kierował wówczas Marcin Bosacki, wiceszef obecnej sejmowej komisji ds. Pegasusa.