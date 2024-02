Siedmioro posłów PiS, którzy brali udział w przepychankach przed Sejmem i próbowali wprowadzić do gmachu byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zostaną ukarani – zapowiedział w środę Szymon Hołownia. Marszałek nie gryzł się w język i dosadnie powiedział, co sądzi o zachowaniu polityków opozycji.

Szymon Hołownia mocno staje w obronie Straży Marszałkowskiej. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Szymon Hołownia powiedział na środowym briefingu w Sejmie, że otrzymał raport z wydarzeń, które miały miejsce przed Sejmem na początku lutego. Marszałek stwierdził, że była to "kabaretowa, a tak naprawdę tragiczna próba szturmu" na budynek parlamentu.

– Mamy w Sejmie ponad 400 kamer, każdy strażnik ma też kamerę nasobną. Raport, który zdał pan inspektor Michał Sadoń (komendant Straży Marszałkowskiej – red.), nie pozostawia w mojej ocenie żadnych wątpliwości. Straż Marszałkowska wskazała siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ewidentny sposób szarpali strażników marszałkowskich, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali strażników. Panu inspektorowi zrzucono czapkę z głowy – przekazał Hołownia.

Hołownia zapowiada kary dla posłów PiS za akcję pod Sejmem. Padły mocne słowa

– Takie zachowania nie powinny mieć miejsca i nie będą miały miejsca. W mojej ocenie tych siedmioro posłów w rażący sposób naruszyło porządek. Prezydium Sejmu podejmie decyzje w sprawie wysokości kar finansowych. Ja będę wnioskował o najwyższy możliwy wymiar kary – dodał.

Hołownia wymienił też nazwiska polityków, którzy 7 lutego byli najbardziej krewcy przed gmachem parlamentu. – To posłowie: Edward Siarka, Jan Dziedziczak, Antoni Macierewicz, Jacek Bogucki, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Polaczek i Katarzyna Sójka – poinformował.

– Osobiście będę rekomendował Prezydium Sejmu nałożenie maksymalnej możliwej kary, jaką przewiduje Regulaminu Sejmu. Jest to pozbawienie posła na okres trzech miesięcy połowy uposażenia albo całości diety poselskiej. Będę rekomendował i głosował za tym, żeby pozbawić wszystkich siedmioro uczestników tych zajść diety poselskiej na okres trzech miesięcy – przekazał marszałek.

I zwrócił się do posłów PiS.

– Te kary muszą być surowe i pełnić funkcję odstraszającą, żeby nigdy więcej nikomu nie przeszło przez myśl, żeby szarpać, popychać i naruszać integralność cielesną strażników marszałkowskich. Nie macie prawa się do nich dotykać, bo oni są funkcjonariuszami RP, a nie waszym popychadłem czy kamerdynerami do otwierania drzwi posłom – mówił Hołownia wyraźnie poirytowany tym, co zobaczył na materiałach wideo.

– Ręce precz od Straży Marszałkowskiej! Oni są po to, żeby nas chronić, żeby nas bronić, opiekować się nami, kiedy tego potrzebujemy, a nie być przepychanymi, podduszanymi, mieć zakładane Nelsony, być szarpanymi na tysiąc różnych sposobów. A to z dokumentacji wideo wynika w sposób niewątpliwy – dodał.

Posłowie PiS przeprowadzili szturm na Sejm

Przypomnijmy, 7 lutego niedługo przed obradami parlamentu przed Sejm przyszli posłowie PiS i politycy tej partii Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Doszło do przepychanek i musiała interweniować policja oraz Straż Marszałkowska.

Posłowie obecnej opozycji, wraz z Kamińskim i Wąsikiem, próbowali za wszelką cenę przecisnąć się przez strażników. – Banda złodziei przerażonych Pegasusem dostała ataku histerii – oświadczył przed kamerami Jarosław Kaczyński.

Chwilę potem prezes PiS wycofał się ze szturmu na Sejm. Następnie oświadczył, że to przez tłum dziennikarzy doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. W tłumie przed gmachem parlamentu był też wspomniany już Antoni Macierewicz, który podczas szarpaniny uderzył Mariusza Kamińskiego pięścią prosto w twarz. Nagranie szybko obiegło sieć, ale były szef MON utrzymuje, że "nagranie zostało zmanipulowane".

Czytaj także: https://natemat.pl/542927,droga-formalna-dopelniona-holownia-spotkal-sie-z-pawlowska-w-sejmie

Więcej informacji wkrótce.