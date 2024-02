Kaczyński usprawiedliwia siłowe działania PiS i krytykuje rząd. "Banda przerażonych złodziei"

Alan Wysocki

M aciej Wąsik i Mariusz Kamiński próbują sforsować wejście do Sejmu. Jarosław Kaczyński wyszedł przed budynek parlamentu i zaczął grzmieć o łamaniu prawa. – Banda złodziei przerażonych. My się nie chcemy przepychać. My chcemy, żeby władza przestrzegała prawa – powiedział.