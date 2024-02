Posypały się kary dla posłów PiS! Chodzi o ich niedawną akcję przed Sejmem

– Siedmioro posłów PiS, zgodnie z wnioskiem marszałka Sejmu Szymona Hołowni, zostało ukaranych odebraniem diety poselskiej na okres trzech miesięcy – przekazała we wtorek wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. Jak dodała, "teraz prezydium czeka na ewentualne odwołania".

Sejm ukarał siedmioro posłów PiS. W tle sprawa Kamińskiego i Wąsika

Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska poinformowała też media, "obejrzeliśmy materiał przedstawiony przez komendanta Straży Marszałkowskiej w zwolnionym tempie z różnych kamer".

– Występuje na nim siedmioro posłów, w tym dwie panie posłanki. Obejrzeliśmy przepychanki, chwytanie za rękę, za szyję, wykręcanie ręki, to wszystko było widać – zrelacjonowała.

Wcześniej we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia wskazał nazwiska polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy 7 lutego byli najbardziej krewcy przed gmachem parlamentu.

– To posłowie: Edward Siarka, Jan Dziedziczak, Antoni Macierewicz, Jacek Bogucki, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Polaczek i Katarzyna Sójka – poinformował marszałek Sejmu.

Jak podkreślił, "osobiście będę rekomendował Prezydium Sejmu nałożenie maksymalnej możliwej kary, jaką przewiduje Regulaminu Sejmu".

– Jest to pozbawienie posła na okres trzech miesięcy połowy uposażenia albo całości diety poselskiej. Będę rekomendował i głosował za tym, żeby pozbawić wszystkich siedmioro uczestników tych zajść diety poselskiej na okres trzech miesięcy – przekazał w godzinach popołudniowych.

Zwrócił się również do posłów PiS. – Te kary muszą być surowe i pełnić funkcję odstraszającą, żeby nigdy więcej nikomu nie przeszło przez myśl, żeby szarpać, popychać i naruszać integralność cielesną strażników marszałkowskich. Nie macie prawa się do nich dotykać, bo oni są funkcjonariuszami RP, a nie waszym popychadłem czy kamerdynerami do otwierania drzwi posłom – przekonywał Hołownia.

Nieudany "szturm" na Sejm polityków PiS

7 lutego niedługo przed obradami parlamentu przed Sejm przyszli posłowie PiS i politycy tej partii Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Doszło do przepychanek i musiała interweniować policja oraz Straż Marszałkowska.

Posłowie obecnej opozycji, wraz z Kamińskim i Wąsikiem, próbowali za wszelką cenę przecisnąć się przez strażników. – Banda złodziei przerażonych Pegasusem dostała ataku histerii – oświadczył przed kamerami Jarosław Kaczyński.

Chwilę potem prezes PiS wycofał się ze szturmu na Sejm. Następnie oświadczył, że to przez tłum dziennikarzy doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. W tłumie przed gmachem parlamentu był też wspomniany już Antoni Macierewicz, który podczas szarpaniny uderzył Mariusza Kamińskiego pięścią prosto w twarz. Nagranie szybko obiegło sieć, ale były szef MON utrzymuje, że "nagranie zostało zmanipulowane".

