Szykuje się wielkie orędzie Putina. Nieoficjalnie ujawniono, co ma powiedzieć zbrodniarz

Nina Nowakowska

W czwartek 29 lutego Władimir Putin wygłosi coroczne orędzie. Rosyjscy dziennikarze wskazują, że może wykorzystać w nim niedawne zdobycie Awdijiwki do propagandy sukcesów swojego państwa. Inne wątki, do których może nawiązać Putin to suwerenność, przyszłość i demografia Rosji.