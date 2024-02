Niepokojące doniesienia ws. stanu zdrowia Ziobry. "Były przerzuty"

– W momencie, kiedy zdiagnozowano ten nowotwór, były przerzuty. Minister Ziobro chce zabić ten nowotwór, na pewno nie jest faworytem w tej walce, ale jest zdeterminowany, jest w dobrej formie psychicznej – zdradził w RMF FM wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik. Polityk dodał, że Zbigniewa Ziobrę "czeka poważna operacja".

W środę (21.02) w RMF FM gościł wiceprezes Suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik. Opowiedział o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry, który w poniedziałek został powołany na świadka sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Ziobrę czeka poważna operacja

– Pan minister Zbigniew Ziobro sam poprosił o to, żeby był przesłuchiwany. Rozmawiałem z nim bardzo późno wieczorem wczoraj. To my składaliśmy wniosek, by przesłuchać ministra Zbigniewa Ziobro. W tej chwili nie jest to możliwe, ponieważ jest bardzo ciężko chory, czeka go poważna operacja – powiedział Wójcik.

Wiceszef Suwerennej Polski ocenił, że Ziobro jest gotów stanąć przed komisją, ale prawdopodobnie będzie to możliwe za kilka miesięcy. – Ma zaawansowaną postać nowotworu przełyku. Rokowania, jeśli chodzi o tę chorobę, są trudne – komentował w RMF FM.

"Nie jest faworytem w tej walce"

– W momencie, kiedy zdiagnozowano ten nowotwór, były przerzuty. Minister Ziobro chce zabić ten nowotwór, na pewno nie jest faworytem w tej walce, ale jest zdeterminowany, jest w dobrej formie psychicznej. Chce powrócić do polityki i rozliczyć Tuska i Bodnara. Jest po trzeciej dawce chemioterapii, po radioterapii, jest przed operacją – ujawnił.

19 lutego inny członek Suwerennej Polski oznajmił, że - wbrew medialnym doniesieniom - Ziobro nie zamierza kandydować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Nie będzie kandydować do europarlamentu

– Pan minister Zbigniew Ziobro nie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu. Do czasu powrotu do pełnego zdrowia nie będzie uczestniczył w życiu politycznym – ogłosił w rozmowie z "Super Expressem" Jacek Ozdoba.

– Zbigniew Ziobro przechodzi w tej chwili bardzo poważne leczenie onkologiczne i na pewno ten rok będzie dla niego najważniejszy pod kątem zdrowotnym – zaznaczył polityk. Z ustaleń tabloidu wynika, że z list obozu Zjednoczonej Prawicy mają po raz kolejny startować Beata Kempa i Patryk Jaki.

Przypomnijmy: Zbigniew Ziobro przestał pojawiać się publicznie pod koniec 2023 r. Gdy przedłużająca się absencja polityka na posiedzeniach Sejmu nasiliła medialne spekulacje mediów, posłowie Suwerennej Polski wyjaśnili, że jej powodem są problemy zdrowotne.

W rozmowie z Interią Jaki przekazał, że u Ziobry "lekarze zdiagnozowali zaawansowany nowotwór złośliwy". Następnie Ozdoba doprecyzował w Radiu ZET, że "Ziobro ma bardzo poważną chorobę onkologiczną" oraz że "to kwestia przełyku".