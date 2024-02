Mamed Chalidow ma na swoim koncie wiele kultowych walk. Jednak ta jedna wciąż jest dla niego najbardziej emocjonalna. Chodzi o starcie z Michałem Materlą, z którym prywatnie się przyjaźni. Sportowiec w wywiadzie dla Canal+ wrócił pamięcią do tamtych chwil i nie mógł powstrzymać łez. Aż... przerwał wywiad.

Mamed Chalidow nie mógł powstrzymać łez. Fot. X/ CanalPlus

Przypomnijmy, że do walki Mameda Chalidowa i Michała Materli doszło 28 listopada 2015 roku na gali KSW 33 w Krakowie. Stawką był pas mistrzowski kategorii średniej. Pierwszy z wymienionych zawodników pokonał swojego przeciwnika – po potężnym ciosie upadł na ziemię, a Mamed jeszcze go dobił.

Wywiad z Chalidowem. Polały się łzy, gdy mówił o walce z Materlą

W mediach społecznościowych KSW właśnie ukazał się fragment wywiadu z Chalidowem. Sportowiec mówi tam o walce ze swoim przyjacielem. Do dziś jest na siebie bardzo zły, że przyjął ten pojedynek. W pewnym momencie nawet wyszedł z kadru. Ciężko mu było powstrzymać łzy.

– Ja się wyłączam podczas walki. Jak stanęliśmy naprzeciwko siebie i odeszliśmy do swoich narożników – zaczęła się walka, ja się wyłączyłem. Już była walka, u mnie tak jest, ja się wyłączam. Ja już nikogo nie widzę, widzę przeciwnika swojego. Ja już nie widziałem w nim Michała, a on widział we mnie Mameda cały czas, ja to wiem – mówił poruszony.

– On nie był przygotowany na to. To był błąd mój. Do dzisiaj jestem zły na siebie… Czujesz tą złość, bo… wiedziałem, że to jest niepotrzebne. On nie chciał się bić ze mną. Wygrałem, to się obudziłem. Obudziłem się, on leżał – opowiadał.

Przypomnijmy, że Mamed Chalidow niebawem znów stanie w ringu. Na gali KSW Epic 24 lutego w Gliwicach zmierzy się z Tomaszem Adamkiem. Środowisko sportowe zapowiada "jeden z najważniejszych pojedynków w historii polskich sportów walki".

Sportowcy udzielili już wywiadu w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Tymczasem Canal+ także przygotował dla swoich widzów coś specjalnego, a mianowicie dokument przedstawiający historię obu zawodników. Materiał zawiera rozmowy z Adamkiem i Chalidowem, które momentami dotyczą nawet osobistych tematów.