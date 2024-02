Ojciec Kamila z Częstochowy, Artur z T. przebywa w więzieniu. 51-latek został skazany na karę pozbawienia wolność w związku z przywłaszczeniem pieniędzy. Pełnomocnik mężczyzny wyjaśnił, że ten nie miał za co kupić prezentów dla swoich synów. Z tego powodu miał zabrać 100 zł z kasy w myjni samochodowej.

Ojciec Kamila z Częstochowy w więzieniu. Artur T. przywłaszczył 100 zł. Fot. kadr z "Uwaga" TVN; Facebook.com

Ojciec Kamila z Częstochowy w więzieniu. Poszło o przywłaszczenie 100 złotych

Niepokojące informacje przekazali dziennikarze "Faktu". Jak czytamy, od 13 lutego ojciec Kamila z Częstochowy, Artur T. przebywa w więzieniu. Powód? 51-latek usłyszał wyrok pozbawienia wolności w związku z przywłaszczeniem sobie 100 złotych.

W zeszłym roku zimą mężczyzna miał podebrać pieniądze z kasetki na myjni, gdzie pracował na swoje utrzymanie.

W rozmowie z "Faktem" głos zabrał pełnomocnik Artura T. Przemysław Koziński ze Stowarzyszenia "Szczęśliwe dziecko". – Niewiele zarabiał. Nie miał za co kupić prezentów swoim synkom, Kamilkowi i Fabiankowi – powiedział.

Sąd orzekł jednak dość niską karę. Ojciec Kamila z Częstochowy spędzi w więzieniu jedynie 15 dni. Niestety, 51-latek może mieć jeszcze więcej problemów. Za Arturem T. ciągnie się powiem sprawa za niepłacone alimenty.

Wcześniej mężczyzna usłyszał bowiem aż sześć innych wyroków z racji nierealizowanego obowiązku alimentacyjnego.

Matka i ojczym Kamilka z Częstochowy w areszcie

Cały czas też trwa sprawa matki Kamila z Częstochowy. Ta przebywa w areszcie razem ze swoim partnerem, który skatował dziecko.

Na kobiecie ciążą zarzuty narażania dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Kolejne zarzuty dotyczą udzielenia pomocnictwa w skatowaniu chłopca. Ojczym z kolei jest aresztowany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Matka zaś, podejrzana o narażanie swego dziecka, a także udzielenia pomocnictwa w znęcaniu się nad chłopcem, może odpowiedzieć za pomoc w zabójstwie. Także ona jest aresztowana.

Dodatkowo zarzuty za nieudzielenie pomocy usłyszała siostra matki chłopca, która mieszkała razem z nimi w domu.

To Artur T. próbował ratować Kamila z Częstochowy

Przypomnijmy, że to właśnie Artur T. zawiadomił służby w związku z dramatycznym stanem Kamila z Częstochowy. Mężczyzna chciał bowiem zabrać dziecko do siebie i swojej partnerki do domu.

W domu zastali skatowanego chłopca, jego brata Fabiana i Magdalenę B., która chwilę później uciekła z domu. 8-latek miał leżeć na stercie poduszek w zakrwawionej koszuli.

– Madzia opowiada, że Kamil poparzył się w zabawie. Potem, mówi, że przyrodni starszy brat pobił Kamila – opisywał Artur T. w rozmowie z "Faktem". – Zaduch i smród niesamowity. Piec grzał na całego. Kamil leżał w stosie poduszek jak śmieć – dodał ojciec 8-latka.

Kamil zmarł po ponad miesięcznej hospitalizacji w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.