– Pan minister jest twardy, walczy o życie. Sytuacja jest bardzo ciężka – wyjawił w Radiu ZET europoseł Patryk Jaki, informując o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Pełniący obowiązki szefa Suwerennej Polski dodał, że były minister regularnie przesyła do marszałka Sejmu zwolnienia lekarskie i skrytykował kwestionowanie jego choroby.

Jaki alarmująco o stanie zdrowia Ziobry. "Walczy o życie. Sytuacja jest bardzo ciężka" Fot. Grzegorz Bukała/REPORTER

W wywiadzie dla Radia ZET współpracownik Zbigniewa Ziobry wspomniał, że politykowi podawana jest druga chemioterapia. Patryk Jaki podkreślił, że jego partyjny przełożony jest "w bardzo ciężkiej sytuacji" i nadal "walczy o życie".

Jaki o stanie zdrowia Ziobry

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski przypomniał, że część polityków i publicystów kwestionuje chorobę byłego ministra sprawiedliwości, a członkowie sejmowej komisji śledczej ds. Pegausa zamierzają doprowadzić do jego przesłuchania. – W tej chwili nie ma takiej możliwości – uciął eurodeputowany.

– Pan minister przecież przesyła regularnie zwolnienia lekarskie do marszałka Sejmu, a jak będzie trzeba, to prześle również do komisji śledczej. To, że oni chcą zachowywać się jak barbarzyńcy, to najbardziej świadczy o nich – dodał Jaki.

Przesłuchanie w szpitalu?

Polityk zaznaczył, że stanowiska przedstawicieli rządzącej koalicji pokazują, że ich intencją nie jest "prawda", tylko "zemsta". Rymanowski przypomniał wypowiedź Tomasza Treli z Nowej Lewicy. Polityk stwierdził, że jeśli Ziobro nie stawi się przed komisją, trzeba będzie przesłuchać go w miejscu jego pobytu. – Czy wyobraża sobie pan takie przesłuchanie w szpitalu? – chciał wiedzieć dziennikarz.

– Za czasów stalinowskich zapewne tak robiono. Widać, że takie przyzwyczajenia na lewicy, gdzie jest jeszcze wiele osób z czasów komunistycznych, są tam obecne – odparł europoseł.

Politycy żądają dowodów

Przypomnijmy: Zbigniew Ziobro po raz ostatni pojawił się w Sejmie 29 listopada 2023 roku. 2 grudnia wziął jeszcze udział w obchodach 32. rocznicy powstania Radia Maryja, po czym zupełnie zniknął ze sceny politycznej.

Nowe informacje w spawie szefa Suwerennej Polski okazjonalnie ujawniają tylko jego współpracownicy z Suwerennej Polski, którzy wskazują, że walczy on z nowotworem przełyku. Mimo medialnych zapewnień niektórzy politycy domagają się dowodów, czemu Ziobro nie mógłby obecnie zeznawać przed komisją śledczą.

– Nikt nie ma żadnego dokumentu na temat stanu zdrowia Ziobry. Takie zaproszenie może się więc pojawić – podkreślił w rozmowie "Super Expressem" Grzegorz Napieralski (KO).

– Jeżeli lider Suwerennej Polski chce tego uniknąć (przesłuchania – red.), niech po prostu przedstawi odpowiednie papiery – dodał.

Członkowie partii Ziobry bronią swojego przywódcy, wskazując, że gdy tylko zdrowie na to pozwoli, były minister sprawiedliwości stanie przed komisją śledczą. – Myślę, że to byłoby też z korzyścią dla nas, żeby minister opowiedział i zmiażdżył te zarzuty, które są formułowane – wyjaśnił "Super Expressowi" poseł Jan Kanthak.