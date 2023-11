Niemcy przeanalizowali prognozy i już to wiedzą. Takie będą najbliższe miesiące

redakcja naTemat

C hoć w kalendarzach mamy jeszcze jesień, w Europę Środkową uderzyły już pierwsze mrozy i opady śniegu. Sytuacja na naszym kontynencie często wygląda tak, że to, co za chwilę nadjedzie do Polski, najpierw odczuwają Niemcy. Nie inaczej jest z nadejściem zimy – wszakże z Zachodu dotarł do nas pierwszy śnieg. A co niemieccy eksperci mówią o tym, jak będzie wyglądała cała zima?