Magdalena Cielecka rzadko wypowiada się na temat swojego związku z Bartkiem Gelnerem. Przypomnijmy, że oboje są aktorami. Czy "przenoszą pracę do domu"? Artystka ujawniła szczegóły. Ma w tym temacie stanowcze zdanie.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner są związku od kilku lat. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Choć o ich związku plotkowało się od 2019 roku, to starali się chronić prywatność i nie opowiadali w mediach o swojej relacji. Przełamała to jednak Magdalena Cielecka w kwietniu 2022 roku, udzielając wywiadu dla "Zwierciadła", w którym opowiedziała o relacji z 16 lat młodszym partnerem.

Para nadal jednak stara się unikać tematów prywatnych i wspólnych ujęć. Jak już coś pojawi się w przestrzeni publicznej, to wywołuje niemałą sensację. Dodajmy: swego czasu głośno było o wywiadzie Bartka Gelnera u Kuby Wojewódzkiego.

Cielecka i Gelner rozmawiają o pracy w domu?

Tam aktor przyznał otwarcie, że w związku najważniejsza dla niego jest rozmowa i wspólne zainteresowania. – Możesz siedzieć z najpiękniejszą istotą naprzeciwko siebie, ale jak nie ma z nią, o czym rozmawiać, to nie wytrzymam. (...) Ja z Magdą prawie cały czas rozmawiam. Oglądamy coś, potem mówimy o tym, wymieniamy nasze poglądy – mówił.

Cielecka, goszcząc ostatnio w "Pytaniu na śniadanie", także poruszyła ten temat. Marta Surnik, która przeprowadzała rozmowę z aktorką, podkreśliła, że przecież oboje grają nawet w tym samym teatrze.

– (Partner – przyp. red.) również jest aktorem, więc zakładam, ze ta wymiana myśli się toczy, dzieje intensywnie – zagaiła dziennikarka.

– Tak. Trudno tego uniknąć. Słyszę czasem, że są takie pomysły: "A, my nie przynosimy pracy do domu". Mnie się wydaje, że się nie da. Zawód, który się lubi i uprawia z pasją, to on też łączy, można się pospierać, podyskutować. My też razem jesteśmy w Nowym Teatrze, Bartek jest w zespole od ładnych paru lat, mamy razem próby. Jesteśmy w procesie prób do nowego spektaklu, więc te pomysły wpadają całkowicie naturalnie. Oglądamy film, czymś się można zainspirować, to jest po prostu część życia, jak każda inna, w każdym związku – powiedziała Magdalena Cielecka w studiu "Pytania na śniadanie".