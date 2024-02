– Myślę, że za kilka godzin będziemy mieli w tej kwestii wspólny pogląd całej Grupy Wyszehradzkiej – zapowiedział premier Donald Tusk po rozmowach, które w Pradze odbył z szefem czeskiego rządu Petrem Fialą. Ten gościa z Polski miał zapewnić o gotowości współpracy w sprawie zmian w Zielonym Ładzie, przeciwko któremu protestują europejscy rolnicy.

– Dziękuję bardzo za zrozumienie i za wsparcie, gotowość współpracy, jeśli chodzi o korekty w Zielonym Ładzie – szczególnie te, które jednoznacznie uderzają w interesy przemysłu czeskiego, przemysłu polskiego czy polskiego rolnictwa – mówił Donald Tusk na konferencji prasowej w stolicy Czech. Premier ocenił, że wraz z Petrem Fialą są "gwarantami proeuropejskiego nastawienia całego regionu", więc ich krytyczny głos reszta Wspólnoty powinna wziąć pod uwagę bardzo poważnie.

W interesie Unii Europejskiej jest maksimum pragmatyzmu w tych sprawach. Będziemy do tego namawiali koleżanki i kolegów w Brukseli, żeby bardzo precyzyjnie ocenili konsekwencje niektórych decyzji dla naszego rolnictwa, naszego przemysłu. Mamy tutaj wspólny pogląd. Myślę, że za kilka godzin będziemy mieli także w tej kwestii wspólny pogląd całej Grupy Wyszehradzkiej. Donald Tusk podczas konferencji po spotkaniu z premierem Czech Petrem Fialą

Wspomniana przez Donalda Tuska Grupa Wyszehradzka składa się z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Została ona powołana na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, aby wspomóc starania jej członków w sprawie akcesji do NATO i Unii Europejskiej. Po osiągnięciu tych celów stała się forum współpracy dyplomatycznej na rzecz lepszej realizacji interesów Europy Środkowo-Wschodniej we wspomnianych we wspomnianych sojuszach.

Nie zawsze współpraca przebiega jednak bezproblemowo. Ostatnimi czasy nastąpiło pewne ochłodzenie relacji polsko-czesko-węgiersko-słowackich, przez co odkładano decyzję o zwołaniu kolejnego szczytu V4. Ten rozpoczynający się 27 lutego w Pradze ma być szansą na nowe otwarcie.

Rozmowy z przywódcami Węgier i Słowacji dla Donalda Tuska z pewnością nie będą jednak tak proste, jak z czeskim partnerem. O ile eurosceptyczni Viktor Orbán i Robert Fico chętnie mogą wesprzeć postulaty dotyczące zmian w Zielonym Ładzie, trudniej będzie porozumieć się z nimi w kwestii pomocy Ukrainie i wspólnej polityki wobec Rosji. Madziar i Słowak mają wszakże renomę "ludzi Putina w Europie".

"Zielony Ład do kosza". Ten postulat rolników jest nierealny

Choć Donald Tusk dał protestującym rolnikom nadzieję, wspominając możliwych "korektach Zielonego Ładu", nie należy spodziewać się, że będzie tu mowa o realizacji postulatu "wyrzucenia do kosza" całego projektu. O tym, iż nie da się go całkowicie zatrzymać w rozmowie z naTemat.pl mówił były komisarz UE ds. budżetu, a dziś europoseł Janusz Lewandowski:

To akurat byłby dla nas krok samobójczy z punktu widzenia planety! Oczywiście, można dyskutować nad tym, dlaczego UE chce być czempionem globalnym, chociaż odpowiada tylko za 9 proc. emisji gazów cieplarnianych, ale cele neutralności klimatycznej do 2050 roku są nieodwołalne . To jest wyraz odpowiedzialności nie tylko za europejskie rolnictwo, ale za los przyszłych pokoleń na wsi oraz w mieście Janusz Lewandowski były komisarz UE ds. budżetu, a obecnie europoseł dla naTemat.pl

Były członek Komisji Europejskiej zwrócił uwagę, iż w kwestiach takich, jak realizacja Zielonego Ładu wiele do powiedzenia ma nie tyle brukselska biurokracja, ile tworzący Radę Europejską przywódcy państw członkowskich, a także Parlament Europejski. W obu tych miejscach mogą więc pochylić się nad zmianą środków stosowanych w celu osiągnięcia celów klimatycznych.

Zielony Ład dla polskiego rolnika... może być korzystny

Janusz Lewandowski w rozmowie z naTemat.pl wspomniał kwestię, którą dwa razy przemyśleć powinni także polscy rolnicy. – Ci, którzy na jednym wdechu do postulatów dodają "znieść cały Zielony Ład", mam wrażenie, że nie wiedzą, o czym dokładnie mówią – zauważył europoseł.

Może to projekt niedoskonały – choćby odłogowanie, niezrozumiałe tzw. ekoschematy, podrożenie hodowli zwierząt – ale akurat dla polskich rolników jest tam sporo zapisów, które mogą okazać się korzystne. Mowa tu na przykład o szansie na dołączenie do tego pospolitego ruszenia fotowoltaicznego, biomasa etc., czyli udział w odnawialnych źródłach energii – wyjaśnił.

