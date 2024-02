T o również będzie jeden z głośniejszych powrotów do "nowej" Telewizji Polskiej. Jak podał "Super Express", Paulina Chylewska odchodzi z Polsatu i wraca na Woronicza. Prezenterka pracowała w TVP przez 21 lat, ale odeszła, kiedy do władzy doszedł PiS, a stery w publicznej telewizji objął Jacek Kurski.





Odeszła z TVP po 20 latach pracy. Teraz ma wrócić i być "jedną z głównych twarzy"

redakcja naTemat

