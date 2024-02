Ten powrót wszystkich ucieszy. Kayah wystąpi w nowym show TVP

Kayah od dłuższego czasu nie gościła na antenie Telewizji Polskiej. Niebawem wszystko ma się zmienić. Już wiosną popularna artystka zostanie gwiazdą pierwszego odcinka nowego programu "Muzyka na dobry wieczór".

Kayah wystąpi w pierwszym odcinku programu "Muzyka na dobry wieczór" TVP2. Fot. Pawel Wodzynski / East News

Kayah w programie "Muzyka na dobry wieczór" TVP2. Kiedy premiera?

W wiosennej ramówce TVP2 pojawił się zupełnie nowy format. "Muzyka na dobry wieczór" będzie cyklem koncertów największych gwiazd polskiej muzyki. Program otworzy występ Kayah, która ostatni raz gościła na antenie stacji w 2017 roku.

Pierwszy odcinek muzycznego show będzie nosił tytuł "Kayah na dobry wieczór". Usłyszymy w nim nie tylko kultowe przeboje piosenkarki (m.in. "Testosteron" i "Ramię w ramię"), ale i krótkie komentarze dotyczące jej twórczości.

Premierę "Muzyki na dobry wieczór" zaplanowano na piątek (8 marca) o godz. 20:50 w TVP2. W kolejnych odcinkach mają wystąpić m.in. Ewa Farna, Kasia Kowalska, Feel, Lady Pank i Varius Manx.

Przypomnijmy, że w 2017 roku Kayah otrzymała zaproszenie od Maryli Rodowicz do udziału w koncercie z okazji 50-lecia jej kariery. Media donosiły wówczas, że na udział artystki w wydarzeniu miały nie zgodzić się same władze Telewizji Polskiej, którym przewodniczył wtedy Jacek Kurski.

Kayah stwierdziła następnie w oświadczeniu, że to ona nie wyraziła zgody na występ w TVP. Jak sama podkreśliła, jej decyzja miała być "znakiem jedności z tymi, którzy na cenzurowanym byli i nadal pozostali".

W przeszłości Kayah była jurorem (trenerem) w pierwszej edycji "The Voice of Poland", za którą otrzymała nominację do Telekamer 2011. W 2006 roku zagrała w serialu TVP1 "Dublerzy".

Marek Sierocki wraca do TVP. Poprowadzi własny program

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Marek Sierocki jeszcze niedawno został odsunięty od "Teleexpressu", gdzie miał swój muzyczny kącik. Tymczasem gruchnęła wiadomość, że dziennikarz wraca do TVP. Będzie prowadził autorski program. – Będzie emitowany w soboty o godz. 11.30 zaraz po programie "Pytaniu na śniadanie". Będzie trwał około pół godziny, jego tytuł brzmi "To jest grane". Będzie przeglądem list przebojów, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Będę przyglądał się Hiszpanii, Włochom i Francji, bo tam dużo fajnego dzieje się w muzyce – mówił w rozmowie z "Faktem".

– W programie będzie też płyta tygodnia. Będą prowadzić go sam, ale będę też zapraszać gości, którzy zaprezentują nam swoje nowe płyty lub teledyski. Oprócz tego w programie będzie też kartka z kalendarza, która będzie przypomnieniem piosenki sprzed lat – opowiedział Sierocki.