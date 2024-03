Myślisz, że wierna z ciebie kompanka, bo jesteś przy swojej przyjaciółce w jej złych chwilach? Psychologowie wskazują, że nie to świadczy o twojej dobroci i lojalności. Kluczem jest, jak reagujesz, gdy twojej przyjaciółce powodzi się jak najlepiej i osiąga sukcesy, o których ty możesz na razie pomarzyć – na tym polega "freudenfreude". To czerpanie radości ze szczęścia twoich bliskich. Zdobyć się na to mogą tylko girlboss i kobiety sukcesu.

Przyjaźń między kobietami – jeśli uprawiacie freudenfreude. Kobiety sukcesu Fot. Pexels

"Freudenfreude" uprawiają kobiety sukcesu

Znasz powiedzenie, zgodnie z którym prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? Psychologowie nie są co do tego tacy zgodni. Ktoś, kto wesprze nas w trudnych chwilach, co prawda jest na wagę złota, ale by poznać prawdziwe intencje bliskiej nam osoby powinniśmy "przetestować ją swoim szczęściem". Brzmi dziwnie?

By zrozumieć termin freudenfreude, trzeba najpierw poznać przeciwstawne do niego i o wiele bardziej znane hasło schadenfreude – to również niemieckie słowo oznaczające "radość z cudzego nieszczęścia". Teraz doczekało się swojego pozytywnego bliźniaka .

Co jednak ciekawe – kultywowanie freudenfreude ma sprawić nie tylko, że będziemy lepszymi przyjaciółmi, lecz także lepszymi ludźmi. I zjawisko to działa niezależnie od płci, jednak nierzadko mówi się, że w kobiecych kręgach brakuje solidarności, a kobiety częściej widzą siebie jako konkurencję. Na taki emocjonalny gest mogą zebrać się więc tylko ludzie sukcesu i prawdziwe girlboss. Co to znaczy?

Kim jest girlboss i co ma wspólnego z freudenfreude?

Dlatego mówi się, że freudenfreude uprawiają kobiety sukcesu. Tylko pewna siebie, silna kobieta z czystymi intencjami będzie prawdziwie szczęśliwa z sukcesu przyjaciółki.

Osoba o niskim poczuciu własnej wartości, pełna kompleksów czy niepewności w chwili, gdy ktoś z jej bliskich odnosi sukces, może poczuć się niepewnie – odczuwać zazdrość czy zawiść lub czuć na sobie wyłącznie presję na sukces, przez co nie będzie umiała z szacunkiem i otwartością cieszyć się z powodzenia innych.

Jak mówi psychoterapeutka i ekspertka od przyjaźni Marisa G. Franco, uprawianie freudenfreude wzmacnia naszą przyjaźń, a zgodnie z teorią kapitalizacji emocji – "jeśli dzielimy się naszą radością, ta rośnie, a jeśli ktoś reaguje na nasze szczęście pozytywnie, polepsza tym samym naszą relację".

Ekspertka wskazuje, że zgodnie z badaniami, ważniejsze dla nas jest to, jak przyjaciele zareagują na nasze sukcesy niż to, jak wspierają nas w cierpieniu. Mniej istotne jest więc dla nas to, jak przyjaciółka pocieszy nas po zwolnieniu z pracy – o wiele bardziej oczekujemy od niej radości z naszego awansu.

A o taką życzliwość czasem trudno. Psychologowie wskazują, że sprawa jest najtrudniejsza, gdy zaczynamy porównywać się z osobą na podobnym poziomie życiowym co my – z korzyścią dla niej. Co to znaczy?

Dziewczyna od razu po studiach, która marzy o pracy w znanej redakcji modowej, ucieszy się z tego, że jej przyjaciółka zaszła w ciążę, której od lat pragnęła. Ale o wiele trudniej będzie jej szczerze uśmiechnąć się, gdy usłyszy, że to jej koleżanka ze studiów od razy po odebraniu dyplomu znalazła dobrze płatną pracę właśnie w modowej branży.

I wcale nie dlatego, że jest z natury zawistną osobą! Po prostu kładzie na sobie presję, bo jej koleżanka osiągnęła coś, czego jej się nie udało. Strach, niepewność i zazdrość nie pozwalają jej na szczerą radość – ale to da się zmienić. Freudenfreude można się nauczyć.

Jak rozbudzić w sobie radość z sukcesów innych?

Życzliwości na sukcesy innych da się nauczyć, a to zbuduje również nas – jak pisał Joseph Murphy w "Potędze Podświadomości" szczęście i sukces magnetycznie płynie do tych, którzy z czystym sercem życzą go innym.

Powiedz do siebie: "dzisiaj w relacji z przyjaciółką mogę wybrać troskę o nią lub rywalizację z nią. Jeśli wybiorę troskę – obie wygramy".

Jeśli twoja przyjaciółka opowiada ci o swoim osiągnięciu – zrób pauzę Trenowanie freudenfreude wymaga praktyki. Na początek musimy być świadomi, kiedy przyjaciel w ogóle dzieli się z nami swoją radością. Jeśli jest skromny możliwe, że zrobi to szybko i przejdzie do kolejnego tematu. Twoim zadaniem jest obejrzenie jego najnowszego sukcesu z każdej strony.

"To, jak nasz przyjaciel zareaguje na naszą radość, jest chwilą, którą zapamiętamy, gdy zastanowimy się nad siłą naszej relacji" – podkreśla Marisa G. Franco. W takiej rozmowie dajemy przyjacielowi czas na opowieść o swoim sukcesie, zadajemy pytania, cieszymy się nim. Najgorsze co możemy zrobić to na wiadomość "dostałam awans", to odpowiedzieć "och ja też, opowiem ci o tym!".

Zaplanuj coś, by celebrować jej sukces

Jeśli nie umiesz wyrazić swojej radości z sukcesu przyjaciółki, zrób to gestem. Nie musisz organizować całego przyjęcia niespodzianki (chociaż to super pomysł), ale możesz zaprosić swoją przyjaciółkę na obiad, kawę, zabrać ją do muzeum, kupić jakiś kosmetyk. Sam wysiłek, który włożysz w uczczenie jej sukces, zostanie zauważony.

Jeśli przegapisz moment – wróć do niego

Jeśli przeoczysz moment, w którym przyjaciółce przydarzyło się coś dobrego, nic straconego. To nie data urodzin – możesz odrobić to w każdym terminie. Albo napisać SMS-a z przypomnieniem: "jeszcze raz gratuluję ci awansu, to naprawdę wielka rzecz!".

Naucz się celebrować własne sukcesy

Jak masz cieszyć się z sukcesu przyjaciółki, jeśli nikt nie nauczył cię celebrowania własnych? Może usłyszałaś kiedyś, że "nie ma się czym chwalić, to nic takiego, dzień jak dzień", gdy miałaś ochotę uczcić swoje małe dokonanie. Nie dawaj podcinać sobie skrzydeł i przenigdy nie rób tego innym.

Nagradzaj się – zrób dla samej siebie coś miłego, kup sobie prezent, odpocznij tak, jak lubisz. Zaproś do tego swoich przyjaciół. "Doceniając swoich przyjaciół, włączasz ich w swój sukces i o to w tym wszystkim chodzi" – wskazuje terapeutka.