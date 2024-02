Gwiazdor serialu "Ojciec Mateusz" niesamowicie schudł. Wyeliminował z diety ten składnik

Michał Piela to polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, któremu największą rozpoznawalność przyniosła rola w serialu "Ojciec Mateusz". Artysta przeszedł wielką metamorfozę - redukował wagę o 30 kg! Ujawnił, że za ten niesamowity wynik odpowiada specjalnie dobrana dieta oraz rezygnacja ze składnika, który w przeszłości przyczynił się do znacznego przytycia.

Gwiazdor "Ojca Mateusza" schudł aż 30 kilo. Przestał jeść ten składnik Fot. MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER; VIPHOTO/East News

Gwiazdor "Ojca Mateusza" schudł aż 30 kilo. Przestał jeść ten składnik

Michał Piela, znany z roli aspiranta Mieczysława Nocula w popularnej serii TVP "Ojciec Mateusz" od 2008 roku, poza ekranem zmaga się z wyzwaniami zdrowotnymi, o których nie wszyscy fani serialu mogą wiedzieć.

Aktor ten, o imponującej posturze 196 cm wzrostu, przez długi czas borykał się z nadwagą. Przyczyną problemów z wagą okazała się choroba - Piela odkrył, że cierpi na cukrzycę. Ta diagnoza wpłynęła nie tylko na jego masę ciała, ale również na samopoczucie i codzienne funkcjonowanie.

"Pojawiły się u mnie zasłabnięcia, częste drzemki w ciągu dnia, nie mogłem skupić się i miałem wzmożone pragnienie. Zbadałem sobie poziom cukru we krwi i okazało się, że mam cukrzycę typu 2" – powiedział na łamach serwisu Moja Cukrzyca.

Wobec wyzwań zdrowotnych Michał Piela podjął decyzję o rewolucji w swoim stylu życia. Problemy te stały się dla niego motywacją do przemyślenia i zmiany swoich dietetycznych przyzwyczajeń. Efektem tych zmian była znacząca utrata wagi - aktor zdołał pozbyć się 30 kilogramów w zaledwie kilka miesięcy.

"Zwracam uwagę na to co jem, co piję. Unikam napojów gazowanych, zazwyczaj nie piję soków, a jeśli to naturalne, wyciskane. Częściej wybieram wodę, herbatę i kawę i przestałem słodzić napoje" – oznajmił.

Kluczową rolę w tej przemianie odegrała jego żona. Jej wsparcie i wkład miały nieoceniony wpływ na sukces aktora w dążeniu do lepszego zdrowia i formy.

"Gotowanie zostawiłem małżonce, bo jestem smakoszem kuchni śląskiej, a ta jest dość kaloryczna. Moja żona świetnie sobie poradziła, przystosowała się do mnie, co na pewno bardzo mi pomogło w samodyscyplinie" – podkreślił Piela w rozmowie z magazynem "Świat i Ludzie".

Cukrzyca typu 2. Czy, aby schudnąć, wystarczy wyeliminować z diety tylko cukier?

Zarządzanie cukrzycą typu 2 i dążenie do utraty wagi wymagają bardziej złożonego podejścia niż wyłączenie cukru z diety. Chociaż ograniczenie spożycia cukrów prostych jest ważnym krokiem w kierunku poprawy kontroli poziomu cukru we krwi i wspierania utraty wagi, to nie jest to jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Oto kilka kluczowych aspektów, które warto rozważyć:

Zrównoważona dieta: Zaleca się przyjmowanie zbilansowanej diety, bogatej w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty, białko o niskiej zawartości tłuszczu oraz zdrowe tłuszcze. Takie podejście pomoże nie tylko w kontroli poziomu cukru we krwi, ale także w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowej wagi.

Niski indeks glikemiczny: Produkty o niskim indeksie glikemicznym (IG) mają mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą typu 2. Włączanie do diety produktów o niskim IG może pomóc w lepszej kontroli glikemii.

Regularna aktywność fizyczna: Ćwiczenia są kluczowym elementem zarządzania cukrzycą i wspierania utraty wagi. Aktywność fizyczna pomaga poprawić wrażliwość na insulinę, co może ułatwić kontrolę poziomu cukru we krwi.

Monitorowanie węglowodanów: Nie tylko cukry proste, ale ogólna ilość węglowodanów spożywanych w ciągu dnia ma wpływ na poziom cukru we krwi. Dlatego ważne jest świadome zarządzanie ich ilością, co może wymagać nauki liczenia węglowodanów lub stosowania innych metod do ich monitorowania.

Zdrowe nawyki życiowe: Unikanie palenia tytoniu, ograniczanie spożycia alkoholu, utrzymanie zdrowej wagi, a także dbanie o odpowiednią ilość snu są ważne dla ogólnego stanu zdrowia i mogą wpłynąć na kontrolę cukrzycy.

Konsultacje z profesjonalistami: Praca z dietetykiem, diabetologiem lub innym specjalistą może pomóc w opracowaniu indywidualnego planu żywieniowego i zarządzania cukrzycą, dostosowanego do konkretnych potrzeb i celów zdrowotnych osoby.

Zatem, choć eliminacja cukru z diety jest ważnym krokiem, kompleksowe podejście do stylu życia jest kluczem do skutecznej kontroli cukrzycy typu 2 i osiągnięcia zdrowej masy ciała.