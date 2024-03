Gen. Rajmund Andrzejczak weźmie udział w wyścigu prezydenckim? Potencjalny konkurent Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego wreszcie odniósł się do doniesień medialnych. – Nie wchodzę w narrację błagającego ludu, to byłoby nieeleganckie – powiedział.

Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Rajmund Andrzejczak wystąpił na antenie RMF FM u Roberta Mazurka. Tam został zapytany o nieoficjalne doniesienia na temat jego potencjalnej kandydatury w wyborach prezydenckich.

– Na pewno nie wystartuję w wyborach prezydenckich – zapowiedział. Jak dodał, jego deklaracji nie zmienią propozycje składane czy to przez konkretnych polityków, czy to przez grupy społeczne.

– Nie wchodzę w narrację błagającego ludu, to byłoby nieeleganckie, aroganckie i nie przystawałoby to do powagi spraw, o których rozmawiamy – skomentował.

Cały czas w mediach krążą doniesienia, że udział w wyborach prezydenckich ma wziąć także dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk. Prezenterka odniosła się do publikowanych w przestrzeni publicznych pogłosek.

Kandydowanie zaś wprost zapowiedział Krzysztof Stanowski. Założyciel Kanału Zero chce pokazać swoim widzom, jak wygląda prowadzenie kampanii prezydenckiej od kuchni.

Kim jest gen. Rajmund Andrzejczak?

Skąd jednak takie emocje akurat wokół gen. Andrzejczaka? O byłym szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zrobiło się głośno jeszcze za poprzedniej władzy i to dwukrotnie.

Jeszcze 10 lutego 2023 roku wywołał furorę na całym świecie genialnym wystąpieniem w amerykańskiej telewizji MSNBC. Promował wówczas sprawę Ukrainy i wschodniej flanki NATO na arenie międzynarodowej.

Druga sytuacja miała miejsce niedługo przed wyborami parlamentarnymi. To bowiem gen. Andrzejczak razem z gen. Tomaszem Piotrowskim złożyli rezygnacje ze sprawowanych funkcji w Wojsku Polskim.

– Formuła współpracy między szefem sztabu generalnego a ministrem obrony narodowej wyczerpała się już dawno. Mariusz Błaszczak lekceważył i marginalizował szefa sztabu generalnego – skomentował w rozmowie z naTemat gen. Waldemar Skrzypczak tuż po ogłoszeniu dymisji.

– Ta sytuacja pełna napięcia między ministrem obrony narodowej, szefem operacyjnym i szefem sztabu generalnego była znana od dłuższego czasu. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że coś się dzieje – dodał wówczas gen. Bogusław Pacek.

Teraz gen. Andrzejczak prowadzi autorski program w Kanale Zero. Jego wywiady i rozmowy na temat polityki bezpieczeństwa cieszą się ogromną popularnością.

Warto podkreślić, że gdyby gen. Andrzejczak zmienił zdanie ws. startu w wyborach, nie byłaby to pierwsza taka sytuacja w naszym regionie. 28 stycznia prezydentem Czech został gen. Petr Pavel. To były dowódca czeskiej armii i były szef Komitetu Wojskowego NATO.