W Warszawie spadł samolot. Do akcji wezwano wojskowy śmigłowiec, dwie osoby w szpitalu

Portal tvnwarszawa.pl informuje, że mały samolot spadł w okolicy ul. Kadetów w stołecznej dzielnicy Wawer. Poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejscu pracują służby.

W warszawskim Wawrze spadł mały samolot. Jest dwóch poszkodowanych. Fot. Polska Press/East News

Do wypadku doszło w piątek (1.03). Maszyna spadła na podmokłe tereny w okolicy ulicy Kadetów w warszawskim Wawrze. Działania służb utrudnia specyfika terenu.

Na Wawrze spadł mały samolot

– Samolot to prawdopodobnie awionetka, leciał z Góry Kalwarii do Babic. Została z nim utracona łączność. O sytuacji służby zostały powiadomione zarówno przez służby lotnicze, jak i świadków, którzy widzieli awaryjnie spadający samolot. W zdarzeniu są dwie osoby poszkodowane, zostały podjęte przez zespół śmigłowca wojskowego. Trafiły do szpitala. Udało się dotrzeć do wraku rozbitej maszyny – opisał reporter portalu Artur Węgrzynowicz.

Na miejscu wypadku pojawili się policjanci i strażacy. W związku z pracami służb wystąpiły utrudnienia w ruchu pojazdów.

Na miejscu pracują służby

– Odcinek pomiędzy rondem przy Trakcie Lubelskim a następnym skrzyżowaniem został wyłączony z ruchu. Policjanci będą przepuszczali jedynie autobusy komunikacji miejskiej – wspomniał reporter.

Wstępne informacje policji wskazują, że samolot musiał awaryjnie lądować. – Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych – oświadczył Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

