– Marek Boroń jest świetnym policjantem. To, że była to bardzo dobra decyzja, udowadnia każdego dnia – stwierdził we wtorek Marcin Kierwiński. Szef MSWiA skomentował w ten sposób nominację doświadczonego inspektora na pełniącego obowiązki komendanta głównego policji. Kierwiński nie chciał jednak ujawnić, czy to Boroń pozostanie szefem KGP. – Wszystko zmieni się w ciągu kilku lub kilkunastu dni – powiedział.





To jeszcze nie koniec zmian na szczytach KGP? Szef MSWiA ujawnia plany ws. Boronia

Mateusz Przyborowski

