Kontuzja Rozenek to ściema? Gwiazda TVN zareagowała na teorie internautów

Na Instagramie Małgorzaty Rozenek-Majdan – oprócz contentu reklamowego – można ostatnio zauważyć ogrom pracy, jaki w kłada w treningi sportowe. Nawet kontuzja kolana nie przeszkodziła jej w przygotowaniach do triathlonu. Mimo wszystko internauci mają swoją teorię. Celebrytka nie zamierzała w tej sytuacji milczeć.

Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim czasie nieustannie publikuje relacje ze swoich treningów sportowych, próbując sił w różnych dyscyplinach. Do tej pory zdążyła już przebiec maraton z Robertem Karasiem, trenowała ostro na basenie, a nawet jeździła na nartach. Jednak jak sama przyznała, sporty zimowe nie są jej "konikiem". Skąd pomysł na taki content sportowy?

W ten sposób celebrytka przygotowuje się do nowego formatu telewizji TVN. Na wiosenną ramówkę zaplanowano program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", który ma polegać na rywalizacji Małgorzaty z mężczyznami w różnych dyscyplinach.

Niestety na początku lutego, Rozenek poinformowała za pomocą Instagrama, że próby doskonalenia szusowania na nartach biegowych zakończyły się... wizytą w szpitalu. Wówczas mogłoby się wydawać, że groźnie wyglądająca kontuzja może wykluczyć gwiazdę TVN z dalszych aktywności fizycznych. Jednak wszystko wskazuje na to, że nic nie jest jej w stanie powstrzymać.

Choć mogłoby się wydawać, że powrót do formy zajmie celebrytce dużo więcej czasu, to jednak żona Radosława Majdana bardzo szybko stanęła na nogi. Od razu wsiadła na rower stacjonarny, chwaląc się rezultatem intensywnego treningu. Niestety tym razem wśród licznych komplementów, pojawiły się dość kontrowersyjny zarzut. Internauci mają swoją teorię dotyczącą kontuzji Małgorzaty Rozenek-Majdan.

"Trochę dziwne? Raz gips na lewej raz na prawej nodze"; "Czy tylko ja widzę, że co chwile inna noga jest w gipsie?"; "Od kiedy się na to gips zakłada, masakra" – pisali internauci. W pewnym momencie jedna z użytkowniczek, choć doceniła starania celebrytki, to oskarżyła gwiazdę o kłamstwo.

https://www.instagram.com/reel/C4GcyuANibk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

"Wszystko ok. Ja też podziwiam i fascynuje mnie Pani robota. Ale kurde ta ściema na potrzeby programu z zerwanymi więzadłami … eh" – napisała. Małgorzata Rozenek-Majdan nie zamierzała przejść obok tego komentarza obojętnie i zdecydowała się odpowiedzieć nadgorliwej internautce.

Gwiazda TVN natychmiastowo sprostowała krzywdzące oskarżenia. "Z naderwanymi. I nie ściema, a rower jest idealny w rehabilitacji tej kontuzji" – podsumowała.