Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu wakacji kredytowych. To najważniejsza informacja dnia – powiedział premier Donald Tusk podczas dzisiejszej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Tusk o "najważniejszej informacji dnia". Komunikat do milionów Polaków Fot: KPRM

Na tę wiadomość czekały z niecierpliwością miliony Polaków. Przedłużenie tak zwanych wakacji kredytowych oznacza ulgę dla tych, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny i z powodu problemów finansowych nie są w stanie spłacać jego rat.

Rząd zapowiedział we wtorek prace nad nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a także nad ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Co to oznacza w praktyce?

W czasie konferencji prasowej Donald Tusk wyjaśnił, że pod tymi technicznymi nieco terminami kryje się decyzja o przedłużeniu systemu wspierającego kredytobiorców nie radzących sobie ze spłatą rat. Dzięki pomocy państwa będą oni mieli możliwość odroczenia płatności.

Szef rządu dodał też: "Zwiększyliśmy także dostępność i rozmiary pomocy dla tych, którzy np. stracili pracę. To jest drugi sposób pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji"

Wakacje kredytowe już były. Teraz będą nowe

Przepisy umożliwiające zawieszenie spłaty czterech rat kredytu hipotecznego w ciągu jednego roku obowiązywały w 2022 i 2023 roku. Kredytobiorcy mogli skorzystać z odroczenia raz na kwartał, pamiętając jednak o założeniu, że pieniądze te nie są darowane. Ich spłata automatycznie była przesuwana na koniec okresu kredytowania, przedłużając w ten sposób czas trwania umowy z bankiem.

Możliwość ta wygasła z końcem 2023 r. W pierwszych tygodniach roku 2024 nowy rząd rozpoczął prace nad wprowadzeniem nowych regulacji. Pierwszy projekt w tej sprawie, przygotowany przez resort finansów, nie został jednak przyjęty. Udało się to dopiero za drugim razem.

Nowe przepisy mają wejść w życie dopiero w drugim kwartale tego roku, ale ze swego rodzaju „wyrównaniem”. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, ze wsparcia będzie można skorzystać w maju i w czerwcu, a później w jednym wybranym przez siebie miesiącu trzeciego i czwartego kwartału.

Wakacje kredytowe nie dla wszystkich

Bardzo istotna informacja dotyczy kryteriów, które ograniczą możliwość korzystania z rządowej pomocy. Pierwszym z nich jest maksymalna kwota kredytu – jego wartość nie może przekraczać 1,2 miliona złotych.

Wsparcie uzależniono też od realnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Kluczowe znacznie będzie mieć stosunek wysokości raty do dochodu uzyskiwanego przez dane gospodarstwo domowe.

Wakacje kredytowe mają przysługiwać w sytuacji, gdy miesięczna rata przekracza 30 procent dochodu rodziny, liczonego jako średnia za trzy ostatnie miesiące. Odroczenie będzie możliwe także w sytuacji, gdy kredytobiorca ma na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci.

Czytaj także: https://natemat.pl/544502,premier-tusk-zdecydowanie-ws-protestu-rolnikow-mamy-jeden-cel