Awaria Facebooka, Messengera i Instagrama nie tylko utrudniła nam kontakt ze światem zewnętrznym, ale dała także oszustom okazję do działania. – Zdezorientowany użytkownik może pochopnie ulec pokusie. Można stać się ofiarą phishingu – alarmuje inżynier Stormshield i ekspert ds. bezpieczeństwa IT Aleksander Kostuch.

Awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Ekspert ostrzega przed oszustami. Fot. Reporters / STG / Reporter

Awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Ekspert ostrzega przed oszustami

5 marca po południu doszło do potężnej awarii firmy Meta. Jak opisywaliśmy w naTemat, użytkownicy Facebooka, Messengera i Instagrama nie mogli zalogować się na swoje konta.

Mówiąc wprost: użytkownicy mediów społecznościowych nagle stracili dostęp do swoich profili. Jest to niepokojące o tyle, że w dobie rozwoju technologii, to właśnie social media są naszym oknem na świat i środkiem kontaktu z bliskimi czy przyjaciółmi.

Według serwisu DownDetector w ciągu kilku minut ponad 130 tysięcy osób w Polsce zaraportowało problemy z korzystaniem z usług Mety. Niedługo później rzecznik prasowy firmy opublikował krótki komunikat.

"Jesteśmy świadomi, że ludzie mają problemy z dostępem do naszych usług. Pracujemy nad tym" – napisał Andy Stone na serwisie "X".

Ekspert o awarii Facebooka i Messengera: "Użytkownik może polec pokusie"

Nie zmienia to jednak faktu, że podobne awarie tworzą przestrzeń do licznych nadużyć. W komentarzu dla redakcji naTemat inżynier Stormshield i ekspert rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT Aleksander Kostuch wyjaśnił, jak zachowywać się w podobnych sytuacjach.

– W sytuacji podobnej do tej, jaka zaistniała nie działajmy pochopnie. Warto zwyczajnie poczekać aż awaria zostanie usunięta, a czas, który jest nam dany wykorzystać, na przykład na spacer – powiedział.

Kostuch zaapelował o zachowanie szczególnej czujności wobec fałszywych stron, które mogą oferować w takich sytuacjach pomoc w logowaniu do kont lub odzyskania haseł.

– Zdezorientowany użytkownik może pochopnie ulec takiej pokusie, jednak serwis, na który zostanie przeniesiony będzie witryną jedynie przypominającą docelową. W rzeczywistości można stać się ofiarą phisingu – zauważył.

Ekspert mówi, co robić w przypadku awarii Facebooka i Messengera

Wyjaśnijmy, że phishing to nic innego jak wyłudzanie poufnych danych poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

– Nie podawajmy żadnych haseł na tego typu stronach, do których trafiliśmy z sieci. Lepiej poczekać, nawet przedłużająca się awaria z pewnością zostanie usunięta. Próbujmy logować się poprzez aplikacje zainstalowane na naszych smartfonach – ocenił.

Kostuch zwrócił uwagę na możliwość dodatkowego zabezpieczenia kont w mediach społecznościowych między innymi poprzez dwuskładnikową weryfikację. – Dzięki temu, nawet gdy damy się złapać przestępcom, to ostatnim elementem uniemożliwiającym im przejęcie naszego konta będzie właśnie drugi składnik uwierzytelniania – powiedział.

Kolejna kwestia to utworzenie odpowiednio trudnego do złamania hasła. – Dobrym działaniem profilaktycznym jest również sprawdzenie, czy wykorzystujemy odpowiedniej trudności hasła (długość, znaki specjalne etc.) i dbałość o to, by tego samego nie stosować do różnych serwisów – podsumował.